На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

"Суд считает, что названное обстоятельство требует пояснений от Голубева С.В., в том числе в целях исключения неуважительного отношения к суду, рассмотрения вопроса о наличии основания для наложения судебного штрафа, а также, в случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения", - говорится в определении суда.

Судья Гарбовский рассматривает дело о банкротстве компании "Сочи-Абсолют", застройщика жилого комплекса "Абсолют" в центре Сочи. Компания была признана банкротом в ноябре 2018 года. Станислав Голубев, один из участников незавершенного долевого строительства, является конкурсным кредитором ООО "Сочи-Абсолют" с требованиями в размере более 8 миллионов рублей.

Голубев в марте направил в суд ходатайство о приведении реестра требований кредиторов в соответствие с требованиями законодательства, а 29 мая прислал дополнения к своему ходатайству в том самом конверте, который вызвал интерес судьи Гарбовского.