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РИА Новости

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Вчера, 11:45
12959
CC0 / Image from Web Gallery of Art / Картина художника Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи"
Картина художника Герарда Давида Сдирание кожи с продажного судьи
CC0 / Image from Web Gallery of Art /
Картина художника Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
"Суд считает, что названное обстоятельство требует пояснений от Голубева С.В., в том числе в целях исключения неуважительного отношения к суду, рассмотрения вопроса о наличии основания для наложения судебного штрафа, а также, в случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения", - говорится в определении суда.
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Судья Гарбовский рассматривает дело о банкротстве компании "Сочи-Абсолют", застройщика жилого комплекса "Абсолют" в центре Сочи. Компания была признана банкротом в ноябре 2018 года. Станислав Голубев, один из участников незавершенного долевого строительства, является конкурсным кредитором ООО "Сочи-Абсолют" с требованиями в размере более 8 миллионов рублей.
Голубев в марте направил в суд ходатайство о приведении реестра требований кредиторов в соответствие с требованиями законодательства, а 29 мая прислал дополнения к своему ходатайству в том самом конверте, который вызвал интерес судьи Гарбовского.
Картина голландского художника Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи" была написана в 1498 году для зала судебных заседаний в ратуше бельгийского Брюгге. По замыслу автора она должна была напоминать о необходимости судить справедливо. В настоящее время находится в картинной галерее в Брюгге.
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Обсудить 13
Краснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Пожалуй и у нас не помешала бы такая картина в судах...
5 июня, 12:05
сергей гриньков
4000001
На воре и шапка горит. Есть такая пословица
5 июня, 11:47
Павел Иванов
3350002
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