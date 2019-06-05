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РИА Новости

Трамп рассказал, что могло предотвратить теракт в Париже в 2015 году

Вчера, 11:41
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что теракта в Париже в 2015 году, когда злоумышленники открыли стрельбу в концертном зале "Батаклан", можно было избежать, если бы у нескольких людей было оружие.
"Они убили очень много людей, страшно ранили многих людей, некоторые из них, как я прочел на днях, до сих пор в больнице. Если бы оружие было с другой стороны, если бы у одного, двух или трех тех человек было оружие, этого никогда бы не произошло", - сказал Трамп в интервью британскому телеканалу ITV, говоря о нападении террористов в концертном зале "Батаклан" в 2015 году.
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По его словам, невооруженные люди представляют "легкую мишень" для злоумышленников, получивших доступ к оружию незаконным путем.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
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Серия терактов в ПарижеДональд ТрампФранцияВ мире
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