Трамп рассказал, что могло предотвратить теракт в Париже в 2015 году

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что теракта в Париже в 2015 году, когда злоумышленники открыли стрельбу в концертном зале "Батаклан", можно было избежать, если бы у нескольких людей было оружие.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.