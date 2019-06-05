Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 12

Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае возросло до 12 человек, передает агентство Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае возросло до 12 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерскую полицию.

Полиция сообщила, что тело 12-го человека было обнаружено поздно вечером во вторник в 60 километрах вниз по течению от Будапешта.

"Поиски продолжаются на всем протяжении южной части Дуная", - говорится в заявлении полиции.

По данным агентства, семь человек были спасены, еще 16 на данный момент считаются пропавшими без вести.