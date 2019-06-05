Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 12

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае возросло до 12 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерскую полицию.
Полиция сообщила, что тело 12-го человека было обнаружено поздно вечером во вторник в 60 километрах вниз по течению от Будапешта.
"Поиски продолжаются на всем протяжении южной части Дуная", - говорится в заявлении полиции.
По данным агентства, семь человек были спасены, еще 16 на данный момент считаются пропавшими без вести.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.