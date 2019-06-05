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РИА Новости

Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 12

Вчера, 11:36
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© REUTERS / Bernadett SzaboЗдание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
© REUTERS / Bernadett Szabo
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае возросло до 12 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерскую полицию.
Полиция сообщила, что тело 12-го человека было обнаружено поздно вечером во вторник в 60 километрах вниз по течению от Будапешта.
"Поиски продолжаются на всем протяжении южной части Дуная", - говорится в заявлении полиции.
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
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По данным агентства, семь человек были спасены, еще 16 на данный момент считаются пропавшими без вести.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
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Южная КореяБудапештВ мире
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