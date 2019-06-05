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РИА Новости

Глава МВД наградил подростков-героев

Вчера, 11:35
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© Фото : МВД РФМинистр внутренних дел Владимир Колокольцев на мероприяти по награждению подростков за "мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений". 5 июня 2019
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на мероприяти по награждению подростков за мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений. 5 июня 2019
© Фото : МВД РФ
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил 20 подростков за "мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества — смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей — в полной мере присущи совсем юным гражданам нашего общества", — сказал министр на церемонии в Московском университете МВД имени В. Я. Кикотя.
Среди награжденных — 12-летние Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Максим Пырков, Егор Строков и Артемий Краснопольский из Волгоградской области. Они помогли задержать грабителя, который вырвал у пенсионерки сумку и попытался сбежать. Ребята бросились ему наперерез и перекрыли пути к отступлению, а подоспевшие взрослые задержали злоумышленника.
А 11-летняя Екатерина Некрасова из Кемеровской области заметила подозрительного постороннего, входившего в подъезд ее дома. Оказалось, что это преступник, который выслеживал пенсионеров, врывался к ним в квартиры, похищал деньги и ценные вещи. Благодаря тому, что девочка сообщила в полицию приметы мужчины, его задержали.
Некоторые подростки вручили министру ответные подарки. Так, 11-летние Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода из Калининграда, которые помогли задержать квартирных воров, преподнесли Колокольцеву собственноручно изготовленную плюшевую бельгийскую овчарку.
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МВД РоссииМВД РФВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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