Лишь 25% россиян используют пластиковые пакеты повторно, показал опрос

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лишь 25% россиян используют пластиковые пакеты повторно, при этом 85% россиян допускают для себя возможность отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, из 85% россиян, которые готовы отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, 39% могли бы полностью перестать ими пользоваться, а 46% - частично. Кроме того, 70% респондентов считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования заметно уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию.
Чаще всего при походах в магазины россияне используют пластиковые пакеты (68%) для упаковки купленных товаров, отмечается в исследовании. Причем 25% респондентов используют пластиковые пакеты повторно, еще 41% иногда используют пластиковые пакеты повторно, а иногда – берут новые, при этом 32% почти всегда берут новые пластиковые пакеты.
Среди тех, кто использует пластиковые пакеты повторно, как показали результаты опроса, 29% делают это ради экономии средств, еще 27% таким образом стараются заботиться об окружающей среде, а 25% используют пластиковые пакеты повторно, если они в хорошем состоянии и ими можно воспользоваться еще раз.
10 декабря 2018, 12:54Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
В исследовании отмечается, что каждый пятый (18%) кладет покупки в свою обычную сумку или рюкзак, причем среди 18-24-летних эта доля значительно выше – 46%. У каждого десятого (9%) опрошенного для походов в магазин есть специальная тканевая сумка.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.