Партия Зеленского получила более 3,5 тысячи заявок от кандидатов в депутаты

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Более 3,5 тысячи человек зарегистрировались на сайте партии "Слуга народа", чтобы стать депутатом от политсилы в мажоритарных округах, сообщила пресс-служба партии.

Ранее окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа".

"На сайте политической партии "Слуга народа" завершилась регистрация желающих баллотироваться в Верховную раду по мажоритарным округам. Она продолжалась до 2 июня включительно. Свои кандидатуры предложили 3544 человека", - цитирует сообщение пресс-службы агентство " Укринформ ".

По словам председателя партии Дмитрия Разумкова, все резюме с материалами от претендентов в кандидаты в депутаты будут тщательно изучены и проверены. После этого руководство партии определит кандидатов, фамилии которых будут обнародованы на съезде политсилы 8 июня.

"Это довольно серьезный конкурс. Одного "я хочу быть депутатом" мало. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств", - цитирует Разумкова агентство.

Он сообщил, что отказ уже получили почти 1,3 тысячи человек. Разумков отметил, что после анализа соответствующих баз и реестров, мониторинга социальных сетей было выявлено, что некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах.

В то же время на сайте партии продолжается регистрация желающих принять участие в деятельности "Слуги народа". Свою кандидатуру можно предложить в разделах "Волонтер в штаб", "Член комиссии или наблюдатель" и "Политический деятель в будущем". По данным пресс-службы, в общем по состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировалось более 30 тысяч человек, которые изъявили желание присоединиться к "Слуге народа".