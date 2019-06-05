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РИА Новости

В Чебоксарах девять человек обратились к врачам после пожара в жилом доме

Вчера, 11:27
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуировались из-за пожара в жилом доме в Чебоксарах, девять из них потом обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашской Республике.
Сообщение о пожаре в жилом доме в Новоюжном районе Чебоксар поступило в 7.36 в среду.
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"Поступила информация о том, что в одной из комнат на третьем этаже произошло возгорание. Около 50 жителей дома эвакуировались самостоятельно. К 9 часам пожар был полностью ликвидирован. Погибших нет. Позже девять человек обратились к врачам. Диагноз – "легкая степень отравления продуктами горения", никто не госпитализирован", - рассказали в региональном управлении МЧС.
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