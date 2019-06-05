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РИА Новости

Источник: на Кубани при взрыве гранаты погиб кредитор, требовавший долг

Вчера, 11:26
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Погибшим в результате взрыва гранаты в городе Гулькевичи Краснодарского края оказался кредитор, который приехал требовать у предпринимателя долг, правоохранители нашли в его машине еще гранаты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
Во вторник вечером ведомство сообщало, что, по предварительным данным, возле двора частного домовладения в Гулькевичах произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали четыре человека, их госпитализировали. Среди них оказался один несовершеннолетний ребенок. Один из пострадавших, 52-летний мужчина, скончался. Полиция возбудила уголовные дела по статьям о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств и вымогательстве.
"Это житель приехал к предпринимателю требовать долг. У них конфликт разгорелся на той почве, что они по процентам не сошлись. И он, видимо, вообще не умея обращаться с гранатой - РГД-42, наступательная граната, противопехотная, - стал размахивать, угрожать… В итоге подорвал себя... Жизни и здоровью должников ничего не угрожает", - рассказал агентству источник.
По его словам, в машине было обнаружено еще несколько гранат.
Он также отметил, что в рамках следствия правоохранители будут устанавливать, существовал ли долг.
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