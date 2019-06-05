Глава исполкома СНГ рассказал, где в ближайшее время могут начаться войны

"Сегодня всё мировое сообщество оказалось перед лицом глобальных вызовов и угроз международной безопасности. Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны. События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе - Иран - наглядное тому подтверждение", - сказал Лебедев в среду, выступая на заседании Совета министров обороны государств СНГ.