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РИА Новости

Глава исполкома СНГ рассказал, где в ближайшее время могут начаться войны

Вчера, 11:25
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© Capt. Jason WelchВоеннослужащие армии США на Ближнем Востоке
Военнослужащие армии США на Ближнем Востоке
© Capt. Jason Welch
Военнослужащие армии США на Ближнем Востоке. Архивное фото
АНАПА (Краснодарский край), 5 июн - РИА Новости. Угроза развёртывания войн есть в Венесуэле и Персидском заливе, в этих и ряде других регионов идёт опасное накопление конфликтного потенциала, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Сегодня всё мировое сообщество оказалось перед лицом глобальных вызовов и угроз международной безопасности. Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны. События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе - Иран - наглядное тому подтверждение", - сказал Лебедев в среду, выступая на заседании Совета министров обороны государств СНГ.
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По его оценке, "в результате деструктивных действий известных центров силы происходит опасное накопление конфликтного потенциала в международных отношениях, девальвируются механизмы и договорённости о контроле над вооружениями, милитаризируется информационное пространство, возникают новые очаги напряжённости".
Лебедев отметил, что заседание СМО СНГ идёт на фоне "весьма сложной" международной обстановки.
"Региональная и глобальная безопасность сегодня рушится из-за настойчивых попыток США и НАТО доминировать в современном мире, расширять сферу своего влияния любой ценой", - подчеркнул Лебедев.
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Сергей ЛебедевСНГВенесуэлаСирияВ мире
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