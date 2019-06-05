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РИА Новости

Пострадавшие на батуте в Тольятти дети получили медпомощь амбулаторно

Вчера, 11:25
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Двум детям, получившим травмы из-за опрокинувшегося батута в Тольятти, была оказана медицинская помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась, сообщила в среду РИА Новости представитель минздрава региона.
Ранее СК РФ сообщил, что 1 июня в Тольятти из-за сильного ветра опрокинулся неправильно закрепленный надувной батут, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Скорую помощь на место происшествия не вызывали, госпитализации не было. Детям была оказана медицинская помощь амбулаторно", - сказала собеседница агентства.
По информации прокуратуры Центрального района города, при эксплуатации батута фирмой "Мила" были нарушены требования ГОСТ, в результате из-за сильного ветра оторвалось крепление балластной системы. Ведомство проверит все батуты, расположенные на территории района.
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