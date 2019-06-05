Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T11:15Z
https://ria.ru/20190605/1555268255.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155527/78/1555277898_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4a6123aaac510abe89cd359d801a65d3.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал запуск Китаем ракеты с морской платформы

Вчера, 11:15
929
© REUTERS / China Stringer NetworkРакета "Чанчжэн-11" во время запуска с морской платформы в Желтом море у провинции Шаньдун, Китай. 5 июня 2019
Ракета Чанчжэн-11 во время запуска с морской платформы в Желтом море у провинции Шаньдун, Китай. 5 июня 2019
© REUTERS / China Stringer Network
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Китай запустил ракету "Чанчжэн-11" с морской платформы, чтобы продемонстрировать владение технологией, коммерческого потенциала у такой маленькой ракеты при запусках с плавучего космодрома нет, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы. Ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) стартовала с семью космическими аппаратами.
Квантовый спутник Мо-Цзы
3 апреля, 11:11
В Китае сожалеют о решении США блокировать документ о милитаризации космоса
"При прочих равных условиях дешевле и проще пускать с земли, потому что такая маленькая ракета не имеет потенциала в сегменте запусков на геостационарную орбиту. А для всех остальных сегментов – запуски на наклонные орбиты, орбиты космического интернета, к Международной космической станции, по пилотируемым программам, широта точки старта значения не имеет", - сказал РИА Новости Ионин.
По его словам, запуски с морских платформ наиболее эффективны, когда спутник нужно доставить на геостационарную орбиту. В таком случае, платформа располагается прямо на экваторе Земли и расходовать дополнительное топливо на изменение наклонения плоскости орбиты не нужно. Эксперт привел в пример российские ракеты "Протон" и "Зенит" - при стартовой массе (порядка 90% которой составляет именно горючее и окислитель) в 700 тонн "Протон" выводит на геостационар практически такую же нагрузку, как и 450-тонный "Зенит".
Ионин отметил, что американо-российско-украинский проект "Морской старт" создавался в 90-е годы, когда "лакомым куском" космической логистики были именно запуски аппаратов на геостационарную орбиту. Сейчас, по его словам, основными драйверами развития космической отрасли стали системы космического интернета и производство в космосе, которые не так требовательны к широте точки старта ракеты. Поэтому эксперт считает, что коммерческий интерес к запускам на геостационарную орбиту будет снижаться.
Вашингтон
11 февраля, 23:21
США назвали Россию и Китай главными угрозами в космосе

Зачем Китаю морская платформа

"Я так понимаю, что китайцев интересует сама технология. Мы знаем и видим, что они широким фронтом идут по всем технологическим возможностям. Они могут себе это позволить – вторая экономика мира, кто-то говорит, что вообще первая. Самая большая страна по населению, они могут позволить себе идти самым широким технологическим фронтом, отрабатывать все возможные технологии, чтобы "было, оно и не помешает", - добавил Ионин.
При этом он считает, что Россия пока не определилась, на развитие каких именно технологий будущего использовать имеющиеся у нее ресурсы. Ионин считает порочной практику копирования обширного списка технологий у США и Китая.
"Нам надо определиться с точками концентрации, потому что всем мы заниматься не можем. И со стратегическими партнерами в тех областях, которые нам нужны, но сами мы ими не занимаемся", - добавил эксперт.
942001
Обсудить 3
Андрей ИонинКитайРИА Наука
Рекомендуем
Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить
РИА
Новости
Военнослужащие армии США на Ближнем Востоке
Глава исполкома СНГ рассказал, где в ближайшее время могут начаться войны
Источник: на Кубани при взрыве гранаты погиб кредитор, требовавший долг
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Гиперзвуковое оружие ускорит рост ядерных арсеналов, заявил генерал
Лента
новостей
Выход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
Космонавты отработали действия на случай разгерметизации скафандров
Скелет одной из жертв древней чумы, найденный на юге Франции
Генетики открыли следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы
Украинско-турецкий боевой модуль Serdar
На Украине испытали новое противотанковое вооружение
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России
ЕКА планирует в 2022 году запустить в космос аппарат-лабораторию
Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации
Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р
Стала известна причина прекращения связи обсерватории "Спектр-Р" с Землей
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
Генерал рассказал о возможностях системы ядерного возмездия "Периметр"
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
На Украине инициируют проверку в отношении "Нафтогаза"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Лента новостейМолния