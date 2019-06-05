Эксперт прокомментировал запуск Китаем ракеты с морской платформы

Ракета "Чанчжэн-11" во время запуска с морской платформы в Желтом море у провинции Шаньдун, Китай. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Китай запустил ракету "Чанчжэн-11" с морской платформы, чтобы продемонстрировать владение технологией, коммерческого потенциала у такой маленькой ракеты при запусках с плавучего космодрома нет, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Ранее КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы. Ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) стартовала с семью космическими аппаратами.

"При прочих равных условиях дешевле и проще пускать с земли, потому что такая маленькая ракета не имеет потенциала в сегменте запусков на геостационарную орбиту. А для всех остальных сегментов – запуски на наклонные орбиты, орбиты космического интернета, к Международной космической станции, по пилотируемым программам, широта точки старта значения не имеет", - сказал РИА Новости Ионин.

По его словам, запуски с морских платформ наиболее эффективны, когда спутник нужно доставить на геостационарную орбиту. В таком случае, платформа располагается прямо на экваторе Земли и расходовать дополнительное топливо на изменение наклонения плоскости орбиты не нужно. Эксперт привел в пример российские ракеты "Протон" и "Зенит" - при стартовой массе (порядка 90% которой составляет именно горючее и окислитель) в 700 тонн "Протон" выводит на геостационар практически такую же нагрузку, как и 450-тонный "Зенит".

Ионин отметил, что американо-российско-украинский проект "Морской старт" создавался в 90-е годы, когда "лакомым куском" космической логистики были именно запуски аппаратов на геостационарную орбиту. Сейчас, по его словам, основными драйверами развития космической отрасли стали системы космического интернета и производство в космосе, которые не так требовательны к широте точки старта ракеты. Поэтому эксперт считает, что коммерческий интерес к запускам на геостационарную орбиту будет снижаться.

Зачем Китаю морская платформа

"Я так понимаю, что китайцев интересует сама технология. Мы знаем и видим, что они широким фронтом идут по всем технологическим возможностям. Они могут себе это позволить – вторая экономика мира, кто-то говорит, что вообще первая. Самая большая страна по населению, они могут позволить себе идти самым широким технологическим фронтом, отрабатывать все возможные технологии, чтобы "было, оно и не помешает", - добавил Ионин.

При этом он считает, что Россия пока не определилась, на развитие каких именно технологий будущего использовать имеющиеся у нее ресурсы. Ионин считает порочной практику копирования обширного списка технологий у США и Китая.