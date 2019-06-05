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РИА Новости

В общежитии астраханского мединститута произошел хлопок

Вчера, 11:10
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости. Гражданин Кении пострадал в результате хлопка из-за разгерметизировавшейся скороварки в общежитии мединститута Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
По словам собеседника агентства, в 10.18 (9.18 мск) среды на номер "112" поступило сообщение о хлопке в общежитии №5 Астраханского государственного медицинского университета на улице Епишина, 38.
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"По прибытии первых подразделений установлено, что при приготовлении пищи гражданином Республики Кения 1993 года рождения произошла разгерметизация скороварки, вследствие чего данный гражданин получил ушибы", - сказал он.
Студент доставлен в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Жизнеобеспечение общежития не нарушено.
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