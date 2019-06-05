В общежитии астраханского мединститута произошел хлопок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости. Гражданин Кении пострадал в результате хлопка из-за разгерметизировавшейся скороварки в общежитии мединститута Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

По словам собеседника агентства, в 10.18 (9.18 мск) среды на номер "112" поступило сообщение о хлопке в общежитии №5 Астраханского государственного медицинского университета на улице Епишина, 38.

"По прибытии первых подразделений установлено, что при приготовлении пищи гражданином Республики Кения 1993 года рождения произошла разгерметизация скороварки, вследствие чего данный гражданин получил ушибы", - сказал он.