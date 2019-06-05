В Новой Зеландии задержали мужчину, угрожавшего взрывом на базе ВВС

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии сообщила о задержании на базе ВВС страны в Окленде мужчины, от которого ранее поступили угрозы, сообщает телеканал TVNZ со ссылкой на полицию.
Ранее газета New Zealand Herald сообщила, что вооруженная полиция и экстренные службы направлены в сторону базы ВВС Новой Зеландии на западе Окленда после "поступивших угроз" от неизвестного. Дороги, ведущие к месту, были оцеплены. По данным издания, речь шла об угрозе взрыва.
"Мужчина был взят под стражу без происшествий на базе ВВС Whenuapai, он дает показания полиции", - приводит телеканал заявление правоохранительных органов.
Как сообщили в полиции, оцепление на дорогах сохранится "до дальнейших распоряжений".
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