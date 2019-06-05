В Тынде возникло задымление из-за пожара на городской свалке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует жителям города Тында на севере региона не выходить на улицу и не открывать окна из-за задымления, которое возникло из-за пожара на городской свалке бытовых отходов, в администрации города РИА Новости сообщили, что площадь свалки - 200 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, идет проливка территории.

"Пятого июня на территории города Тында отмечено задымление. Занос дыма связывают с горением мусора на территории городской свалки. По результатам лабораторного контроля в атмосферном воздухе фактическое содержание CO (оксид углерода) составляет от 1,70 до 2,30 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, содержание NO (оксида азота) – от 0,70 до 0,90 мг/м3 при нормативе 0,4 мг/м3", - информирует управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Лабораторные исследования продолжаются, возбуждено административное расследование.

В управлении по делам ГО и ЧС администрации города Тында РИА Новости рассказали, что пожар на городской свалке начался накануне, на нее свозятся отходы со всего города.

"Это городская свалка, или полигон твердых бытовых отходов площадью 200 тысяч квадратных метров. Загорелась она вчера, кто-то вывез мусор и поджег, скорее всего, в течение ночи она дымилась, пожарные осуществляли проливку. Открытого горения уже нет, мы трижды выезжали на место, в настоящий момент поменялся ветер, теперь он дует не в направлении города",- сообщили РИА Новости в управлении по делам ГО и ЧС администрации Тынды.

Как уточнили в управлении, на свалке работали специалисты городской пожарной части, сейчас они занимаются проливкой.

"У нас такая ситуация практически каждое лето. Есть арендатор этого полигона, у него в договоре прописаны обязанности по содержанию. Администрация арендатору сегодня вынесла предписание",- добавили в управлении.