Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по Донбассу сделал заявление и обратился к Москве.

Встреча в Минске пройдет в среду. Украинские военные ранее заявили о потерях в ходе обстрелов.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций объединенных сил в Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Зеленский в фейсбуке.

Украинский президент также обратился к руководству России и заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Несмотря на заявления Зеленского о том, что он считает своей первоочередной задачей достижение мира в Донбассе, власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны ВСУ.

Так, накануне офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в результате целенаправленного огня ВСУ по населенным пунктам за неделю погибли два человека и семь домов были повреждены.