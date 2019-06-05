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РИА Новости

Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе

Вчера, 10:51
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по Донбассу сделал заявление и обратился к Москве.
Встреча в Минске пройдет в среду. Украинские военные ранее заявили о потерях в ходе обстрелов.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций объединенных сил в Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Зеленский в фейсбуке.

Украинский президент также обратился к руководству России и заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
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Несмотря на заявления Зеленского о том, что он считает своей первоочередной задачей достижение мира в Донбассе, власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны ВСУ.
Так, накануне офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в результате целенаправленного огня ВСУ по населенным пунктам за неделю погибли два человека и семь домов были повреждены.
В МЧС ДНР 2 июня сообщили, что в результате обстрелов украинских силовиков за пять дней пострадали шесть мирных жителей республики, в том числе двое детей.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Да уж. Сепаратисты усилили обстрелы. Видимо уверены что это усилит их позиции в Минске
5 июня, 10:53
Павел Иванов
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Вспомни 1995, Грозный. Поехали туда с народом поговорить и?
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Павел Иванов
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