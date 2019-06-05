В Тольятти прокуратура проверит батуты после ЧП с детьми

САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Прокуратура проверит надувные батуты, расположенные в Центральном районе Тольятти после ЧП, в котором пострадали двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее СК РФ сообщил, что 1 июня в Тольятти из-за сильного ветра опрокинулся неправильно закрепленный надувной батут, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По информации прокуратуры Центрального района города, при эксплуатации батута фирмой "Мила" были нарушены требования ГОСТ, в результате из-за сильного ветра оторвалось крепление балластной системы.