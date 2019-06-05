Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T10:50Z
https://ria.ru/20190605/1555266856.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Тольятти прокуратура проверит батуты после ЧП с детьми

Вчера, 10:50
349
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Прокуратура проверит надувные батуты, расположенные в Центральном районе Тольятти после ЧП, в котором пострадали двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее СК РФ сообщил, что 1 июня в Тольятти из-за сильного ветра опрокинулся неправильно закрепленный надувной батут, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По информации прокуратуры Центрального района города, при эксплуатации батута фирмой "Мила" были нарушены требования ГОСТ, в результате из-за сильного ветра оторвалось крепление балластной системы.
"В настоящее время прокуратурой района подвергнуты проверке все надувные батуты, расположенные на территории района", - сказала собеседница агентства.
Перевернувшийся батут в Улан-Удэ
1 июня, 16:43
СК выяснит причину ЧП с батутом в Улан-Удэ
010000
Обсудить 0
ТольяттиПроисшествия
Рекомендуем
Пострадавшие на батуте в Тольятти дети получили медпомощь амбулаторно
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Пиар-директор заявил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка
В общежитии астраханского мединститута произошел хлопок
Лента
новостей
Трем диспетчерам РЖД в Хабаровске предъявили обвинение в получении взяток
МЧС опровергло сообщения СМИ о пожаре в ТЦ на юге Москвы
Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить
В Египте восемь полицейских погибли при нападении на КПП
Житель Магнитогорска пойдет под суд за изнасилование и убийство школьницы
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Пострадавшего сотрудника мэрии Южно-Сахалинска направят в санаторий
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
Представитель Евросоюза призвал к сотрудничеству России и нового состава ЕК
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Партия Зеленского получила более 3,5 тысячи заявок от кандидатов в депутаты
Башкирские депутаты проверят детские лагеря после гибели ребенка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
Лента новостейМолния