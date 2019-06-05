Ляшко считает назначение Баканова на должность замглавы СБУ незаконным

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Олега Ляшко считает, что назначение Ивана Баканова на должность заместителя главы Службы безопасности Украины произошло незаконно и требует, чтобы в этой связи прокуратура провела проверку.

Депутат утверждает, что перед назначением Баканова на должность и присвоения ему звания лейтенанта, он должен был "пройти медкомиссию, сдать декларацию о доходах, пройти детектор лжи как сотрудник спецслужбы, чтобы иметь право для получения военного звания". Ляшко уверяет, что "ничего из этого не было сделано".