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РИА Новости

Ляшко считает назначение Баканова на должность замглавы СБУ незаконным

Вчера, 10:48
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© РИА Новости / СтрингерЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
© РИА Новости / Стрингер
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Олега Ляшко считает, что назначение Ивана Баканова на должность заместителя главы Службы безопасности Украины произошло незаконно и требует, чтобы в этой связи прокуратура провела проверку.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая назначил руководителя своего предвыборного штаба Баканова первым заместителем главы Службы безопасности страны.
"Я требую от генеральной прокуратуры и правоохранительных органов провести проверку результатов и обстоятельств назначения Баканова на должность первого замглавы службы безопасности Украины. Проверить, не подделка ли его документы, не завербован ли он спецслужбами… Баканов был назначен Зеленским на должность незаконно", - сказал Ляшко в кулуарах парламента в среду, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Депутат утверждает, что перед назначением Баканова на должность и присвоения ему звания лейтенанта, он должен был "пройти медкомиссию, сдать декларацию о доходах, пройти детектор лжи как сотрудник спецслужбы, чтобы иметь право для получения военного звания". Ляшко уверяет, что "ничего из этого не было сделано".
"Он незаконно получил звание лейтенанта для того, чтобы возглавить эту спецслужбу", - подчеркнул Ляшко.
Андрей Богдан
27 мая, 17:21
В Верховный суд Украины поступили два иска против назначения Богдана
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Олег ЛяшкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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