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РИА Новости

Пострадавшего сотрудника мэрии Южно-Сахалинска направят в санаторий

Вчера, 10:38
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Сотрудника департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска, пострадавшего от нападения жителя Холмска, направят в санаторий, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе мэрии.
В понедельник в соцсетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска с топором и тесаком напал на сотрудника городской администрации. Кроме того, были опубликованы фотографии, где мужчина со связанными за спиной руками лежит на полу рядом с проходной, а также снимки холодного оружия со следами крови. Позже в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что пострадавший сотрудник госпитализирован.
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Во вторник СК возбудил против мужчины, атаковавшего человека, уголовное дело о покушении на убийство. По данным местных СМИ, этот мужчина – житель села Правда Холмского района Александр Коновалов. РИА Новости удалось выяснить, что он в 2018 году пытался на самодельном плоту добраться до Японии.
"30-летний Дмитрий, сотрудник департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска, пострадавший от нападения жителя Холмска, отправится после лечения в больнице на реабилитацию в один из санаториев к морю", - рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, сотрудника администрации в среду навестил в областной клинической больнице мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он и сообщил молодому человеку, что принято решение отправить его на отдых на море. Все расходы на поездку муниципалитет возьмет на себя.
В заключение представитель пресс-службы отметила, что здоровью Дмитрия ничего не угрожает, и, по данным медиков, он активно идет на поправку, поэтому в ближайшее время его выпишут на амбулаторное лечение.
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Южно-СахалинскПроисшествия
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