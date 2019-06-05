Представитель Евросоюза призвал к сотрудничеству России и нового состава ЕК

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москве и Брюсселю даже в нынешних непростых условиях стоит выявить общие интересы на период работы нового состава Еврокомиссии, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.

"В период полномочий нового состава Европейской комиссии, до 2024 года, обеим сторонам стоит выявить общие интересы, которые нужно реализовать. Даже во времена, когда действовать "как всегда" уже не получается, даже во все более непредсказуемой международной обстановке на этом можно строить работу в направлениях, которые дадут позитивные результаты", - сказал Эдерер.

Прошедшие в странах ЕС 23-26 мая выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. При этом предложения по возможным кандидатурам на замену председателей ЕК и Евросовета, главы дипломатии ЕС и руководителя ЕЦБ может быть подготовлен к саммиту ЕС 20-21 июня.