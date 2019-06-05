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РИА Новости

Представитель Евросоюза призвал к сотрудничеству России и нового состава ЕК

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москве и Брюсселю даже в нынешних непростых условиях стоит выявить общие интересы на период работы нового состава Еврокомиссии, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.
"В период полномочий нового состава Европейской комиссии, до 2024 года, обеим сторонам стоит выявить общие интересы, которые нужно реализовать. Даже во времена, когда действовать "как всегда" уже не получается, даже во все более непредсказуемой международной обстановке на этом можно строить работу в направлениях, которые дадут позитивные результаты", - сказал Эдерер.
Петр Толстой
24 мая, 01:25
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Прошедшие в странах ЕС 23-26 мая выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. При этом предложения по возможным кандидатурам на замену председателей ЕК и Евросовета, главы дипломатии ЕС и руководителя ЕЦБ может быть подготовлен к саммиту ЕС 20-21 июня.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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