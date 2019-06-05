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РИА Новости

Ливийская береговая охрана спасла 80 нелегальных мигрантов

Вчера, 10:27
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ТРИПОЛИ, 5 июн - РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла 80 нелегальных мигрантов в Средиземном море к северу от берега муниципалитета Эз-Завия, следует в заявлении представителя ливийского ВМФ (подконтрольного правительству национального согласия в Триполи) Айюба Касема.
"Патруль западного отделения береговой охраны... смог спасти 80 нелегальных мигрантов... среди которых три ребенка и шесть женщин, они находились на борту ветхой резиновой лодки без мотора", - говорится в заявлении.
Касем заявил, что большинство мигрантов являются выходцами их Судана.
Согласно заявлению, после оказания медицинской и гуманитарной помощи мигранты были переданы в управление по делам нелегальных мигрантов и размещены в центре приема беженцев.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Сообщается также, что незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
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