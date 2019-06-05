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РИА Новости

Среди ликвидаторов аварии в Чернобыле нашли темнокожего солдата

Вчера, 10:30
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинские журналисты выяснили, что в ликвидации аварии на ЧАЭС принимал участие темнокожий солдат, сообщает theБабель.
Ранее вокруг сериала HBO "Чернобыль" разгорелся скандал из-за отсутствия расового разнообразия среди актеров.
Британская сценаристка Карла Мэри Свит пояснила, что понимает, что в реальности чернокожих ликвидаторов не было, но такую вольность можно было бы допустить. Позднее она обозвала несогласных расистами и удалила свой пост.
Однако журналисты theБабель нашли темнокожего ликвидатора. Мужчину зовут Игорь Хиряк, он родился в 1967 году и сейчас живет в Череповце.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
4 июня, 10:21
Толерантность превыше истории. В Британии раскритиковали сериал "Чернобыль"Создателей "Чернобыля" корят за нетолерантность. Это, наверное, самая диковинная претензия к фильму. Но учитывая общие тенденции в западной культуре, совсем не удивительная.
Он служил в 210-й понтонно-мостовой бригаде — это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве. В состав подразделения входила и часть № 75110, где служил Хиряк. Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года.
В апреле 2016-го Хиряк опубликовал в соцсетях фотографии из Чернобыля, в том числе благодарственную грамоту за "образцовое выполнение долга перед Родиной".
Кадр из мини-сериала Чернобыль
30 мая, 15:25
"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофе. Комментарий кинопродюсера Американо-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.
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HBOЧернобыльская АЭСУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В1986 г.не было воинских подразделений Украины!!! Были подразделения ВС СССР,дислоцирующиеся на территории УССР.Украинская новая политика позиционирует государственность Украины с многовековой историей и оккупацией Украины ,Россией.Россия же доказывает факт единого пространства и братства с украинцами.И вот РИА пишет что даже в 1986 г. оказывается было государство Украина,имеющая свои войсковые подразделения и именно эти подразделения участвовали в ликвидации аварии в Чернобыле.И ,о чудо нашли даже темнокожего военнослужащего.И ни слова о СССР.Так что хотеть от западных СМИ,если наши спокойно упоминают об столь раннем проявлении государства ,с его ВС.
5 июня, 12:04
ssdf2517
8420002
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