Среди ликвидаторов аварии в Чернобыле нашли темнокожего солдата

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинские журналисты выяснили, что в ликвидации аварии на ЧАЭС принимал участие темнокожий солдат, сообщает theБабель.
Ранее вокруг сериала HBO "Чернобыль" разгорелся скандал из-за отсутствия расового разнообразия среди актеров.
Британская сценаристка Карла Мэри Свит пояснила, что понимает, что в реальности чернокожих ликвидаторов не было, но такую вольность можно было бы допустить. Позднее она обозвала несогласных расистами и удалила свой пост.
Однако журналисты theБабель нашли темнокожего ликвидатора. Мужчину зовут Игорь Хиряк, он родился в 1967 году и сейчас живет в Череповце.
Он служил в 210-й понтонно-мостовой бригаде — это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве. В состав подразделения входила и часть № 75110, где служил Хиряк. Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года.
В апреле 2016-го Хиряк опубликовал в соцсетях фотографии из Чернобыля, в том числе благодарственную грамоту за "образцовое выполнение долга перед Родиной".
30 мая, 15:25"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофе. Комментарий кинопродюсера Американо-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.