Пиар-директор заявил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое, у него четвертая степень ожога желудка, но он в сознании, дышит самостоятельно, сказал РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин.

Раннее сын продюсера сообщил РИА Новости, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы.

"Состояние тяжелое, 4-я степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка. Но сегодня поступила информация, что Бари Алибасов находится в сознании, он дышит самостоятельно. Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что есть оптимистические прогнозы, поскольку минувшая ночь была определяющей.

"Все надеются на то, что он пойдет на выздоровление, потому что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", - заключил он.