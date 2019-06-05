Правительство одобрило концепцию нового КоАП

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Концепция нового кодекса России об административных правонарушениях, представленная на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в целом одобрена, сообщает пресс-служба кабмина.

Как заявлял глава правительства в апреле, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.

Сообщается, что концепция нового КоАП 1 июня была внесена министерством юстиции в правительство. Работа над концепцией продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы. Добавляется, что в течение апреля – мая состоялось шесть заседаний этой рабочей группы.

"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко, помощник президента РФ – начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычёва, министр юстиции Александр Коновалов и председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев.