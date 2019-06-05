Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T10:18Z
https://ria.ru/20190605/1555265764.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Правительство одобрило концепцию нового КоАП

Вчера, 10:17
410
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Концепция нового кодекса России об административных правонарушениях, представленная на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в целом одобрена, сообщает пресс-служба кабмина.
Как заявлял глава правительства в апреле, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.
Сообщается, что концепция нового КоАП 1 июня была внесена министерством юстиции в правительство. Работа над концепцией продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы. Добавляется, что в течение апреля – мая состоялось шесть заседаний этой рабочей группы.
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
21 мая, 03:47
В Госдуме призвали не ждать сенсаций от проекта концепции нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко, помощник президента РФ – начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычёва, министр юстиции Александр Коновалов и председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев.
Первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин в конце мая говорил, что новая концепция будет очень емким и конкретным по содержанию документом, который будет определять основные ключевые подходы к новому кодексу. Революции в системе административной ответственности ждать не стоит, однако она станет более проработанной с точки зрения защиты прав субъектов административной ответственности, более детальной проработки процедурных моментов, больше гибкости применения административных санкций, пояснял он.
102002
Обсудить 2
Правительство РФОбщество
Рекомендуем
Счетная палата предложила вернуть "открытое правительство"
РИА
Новости
Дмитрий Медведев
Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Пиар-директор заявил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка
Лента
новостей
Китайские студенты во время занятия по русскому языку. Архивное фото
Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
Города России. Санкт-Петербург
Глава Совфеда поддержала идею введения гостиничного сбора
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Гособвинение запросило для экс-губернатора ЕАО четыре года колонии
Служебный автомобиль
В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин
Певец Тимати
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе ЭРА в Краснодарском крае. 5 июня 2019
Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Президент Украины Владимир Зеленский и начальник Генерального штаба ВС Руслан Хомчак
Зеленский решил не отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния