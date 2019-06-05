Гособвинение запросило для экс-губернатора ЕАО четыре года колонии

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Гособвинение в суде запросило четыре года реального лишения свободы для бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова, обвиняемого в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене, сообщил РИА Новости в среду представитель суда.

Винников обвиняется по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 УК РФ "подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями". По версии следствия, с марта 2014-го по май 2015 года он давал указания и склонял начальника управления здравоохранения области закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Бюджету ЕАО был причинён ущерб на сумму более 24 миллионов рублей. Рассмотрение дела в суде началось осенью 2018 года.

"Гособвинение завершило изложение в суде своих доказательств по делу и предложило назначить Винникову наказание в виде четырех лет лишения свободы и на три года лишить права занимать должности в государственных органах власти. Защита приступает к изложению своей позиции с 13 июня", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что объем уголовного дела в отношении экс-губернатора составляет 129 томов, четыре из которых - обвинительное заключение.