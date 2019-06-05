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РИА Новости

Гособвинение запросило для экс-губернатора ЕАО четыре года колонии

Вчера, 10:14
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ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Гособвинение в суде запросило четыре года реального лишения свободы для бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова, обвиняемого в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене, сообщил РИА Новости в среду представитель суда.
Винников обвиняется по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 УК РФ "подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями". По версии следствия, с марта 2014-го по май 2015 года он давал указания и склонял начальника управления здравоохранения области закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Бюджету ЕАО был причинён ущерб на сумму более 24 миллионов рублей. Рассмотрение дела в суде началось осенью 2018 года.
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
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"Гособвинение завершило изложение в суде своих доказательств по делу и предложило назначить Винникову наказание в виде четырех лет лишения свободы и на три года лишить права занимать должности в государственных органах власти. Защита приступает к изложению своей позиции с 13 июня", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что объем уголовного дела в отношении экс-губернатора составляет 129 томов, четыре из которых - обвинительное заключение.
Винников занимал пост губернатора Еврейской автономной области с 25 февраля 2010 года по 24 февраля 2015 года.
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Александр ВинниковЕврейская автономная областьПроисшествия
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