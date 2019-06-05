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РИА Новости

Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

Вчера, 10:14
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Счетная палата назвала самые открытые министерства. МВД, Минфин, Минкультуры и Минэнерго возглавили рейтинг открытости госструктур, а Минобрнауки оказалось самым скрытным из госведомств.
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"Минобрнауки России детально проанализирует доклад Счетной палаты РФ. Будут предприняты все необходимые меры для устранения замечаний", - говорится в сообщении.
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МинобрнаукиСчетная палатаОбщество
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