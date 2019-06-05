Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото

Вход в здание министерства образования и науки РФ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Счетная палата назвала самые открытые министерства. МВД, Минфин, Минкультуры и Минэнерго возглавили рейтинг открытости госструктур, а Минобрнауки оказалось самым скрытным из госведомств.