Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Счетная палата назвала самые открытые министерства. МВД, Минфин, Минкультуры и Минэнерго возглавили рейтинг открытости госструктур, а Минобрнауки оказалось самым скрытным из госведомств.
"Минобрнауки России детально проанализирует доклад Счетной палаты РФ. Будут предприняты все необходимые меры для устранения замечаний", - говорится в сообщении.