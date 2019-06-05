МЧС опровергло сообщения СМИ о пожаре в ТЦ на юге Москвы

"Пожара в торговом центре на юге Москвы не было. В 08.52 поступило сообщение о возгорании бытовки и емкости с дизельным топливом по адресу: Чонгарский бульвар, дом 7", - сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.