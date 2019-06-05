МЧС опровергло сообщения СМИ о пожаре в ТЦ на юге Москвы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МЧС опровергло появившуюся в ряде СМИ информацию о пожаре в торговом центре на юге Москвы.
Ранее ряд СМИ сообщил о возгорании в торговом центре в московском районе Чертаново.
"Пожара в торговом центре на юге Москвы не было. В 08.52 поступило сообщение о возгорании бытовки и емкости с дизельным топливом по адресу: Чонгарский бульвар, дом 7", - сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
По его словам, общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Принятыми мерами в 09.04 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.
"Замеры вредных веществ в воздухе не зафиксированы", - отметил представитель ведомства.