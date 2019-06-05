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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Рябков прокомментировал возможность визита Мадуро в Россию

Вчера, 10:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 5 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, заявил, что, если возникнет потребность в контакте на высшем уровне, его можно будет организовать в сжатые сроки.
"Если возникнет потребность в контакте на высшем уровне, я думаю, что организовать и обеспечить его результативное проведение можно будет в сжатые сроки", - сказал Рябков РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности визита Мадуро в Москву.
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По словам замминистра, между Москвой и Каракасом "идет диалог на всех уровнях, все ответственные звенья задействованы". "За последнее время в Москве побывало немало руководителей Боливарианской республики, несколько исполнительных вице-президентов, министр иностранных дел, руководители силовых ведомств, руководители экономического блока", - сказал замминистра.
"Вопрос сейчас не в том, будет или не будет организован в ближайшее время венесуэльский саммит. Вопрос в том, как решить актуальные задачи, стоящие перед всеми нами в плане завязывания устойчивого диалога между правительством и оппозицией в рамках конституционного поля Венесуэлы, без деструктивного вмешательства извне", - сказал он.
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По его словам, "другая сторона – как эффективнее снимать имеющиеся проблемы в социально-экономической сфере Венесуэлы". "Над этим тоже мы работаем совместно с законными властями в Каракасе по линии наших экономических ведомств, профильных структур, включая вопросы оказания гуманитарной помощи, в строгом соответствии с принципами, которые были сформулированы в профильной резолюции генеральной ассамблеи ООН", - сказал заместитель министра.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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