Маркус Эдерер: ПМЭФ даст возможность привлечь внимание к делу Baring Vostok

ЕС и Россия остаются самыми крупными соседями на европейском континенте и, несмотря на текущие значительные разногласия, Брюсселю и Москве рано или поздно придется вернуться к рациональным отношениям, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. В интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2019 глава европейского представительства рассказал, какие возможности остаются нереализованными в двустороннем сотрудничестве, какие вызовы этому мешают, и почему, несмотря на дело Baring Vostok, он все же решил принять участие в форуме.

— Гражданин Франции Филипп Дельпаль все еще остается под стражей. Несмотря на то, что Майклу Калви изменили меру пресечения, посол США отказался ехать на ПМЭФ из-за дела Baring Vostok в целом. Каково ваше видение этого процесса, и почему все же вы решили не бойкотировать Петербургский форум?

— Мы в равной степени удивлены и обеспокоены рассмотрением такого коммерческого дела, как спор вокруг Baring Vostok, в рамках уголовного процесса, а также заключением под стражу зарубежных предпринимателей. Поэтому я понимаю своего коллегу, посла Джона Хантсмана, если он не хочет везти американскую деловую делегацию высокого уровня на Петербургский международный экономический форум.

Европейский Союз по-прежнему является ведущим торговым партнером России, а объем российской торговли с Китаем или США все еще гораздо меньше, чем торговый оборот России с ЕС. Это важный аргумент в пользу того, чтобы представлять интересы Евросоюза на форуме.

Мы внимательно следим за развитием событий в деле гражданина ЕС Филиппа Дельпаля, до сих пор остающегося под стражей, и рассматриваем мое участие в ПМЭФ как дополнительную возможность привлечь политическое внимание высокого уровня к данному делу.

— Как в целом вы оцениваете инвестклимат в России на данный момент?

— ЕС выступает за открытую экономику и справедливую торговлю на основе правил. Мы считаем, что России для повышения потенциала роста ее ВВП нужно интегрироваться в глобальные цепочки поставок, а не пытаться самоизолироваться за счет импортозамещения.

Все мы видим, насколько низок уровень новых иностранных инвестиций в российскую экономику, так что над созданием благоприятного климата явно еще можно работать. Крупных инфраструктурных проектов, пожалуй, будет недостаточно. Что привлечет зарубежных инвесторов? Открытая экономика, где для компаний создан нужный экономический климат, который должен характеризоваться стабильностью, отсутствием дискриминации и правовой защищенностью.

— На встрече с главой МИД РФ представители европейского бизнеса поднимали множество вопросов о проблемах в работе с Россией, были ли они услышаны, и идет ли Москва на диалог?

— Многие компании из ЕС уже работают здесь и делают очень крупные инвестиции в России: они так же связали свою судьбу с процветанием российской экономики, как и российские компании. Поэтому если они, например, жалуются на то, что новая система маркировки для них слишком обременительна и не может быть реализована достаточно быстро, хорошо бы к ним прислушаться.

— Как вы оцениваете прошедший год с точки зрения развития отношений Москвы и Брюсселя? И будет ли ситуация вокруг Украины далее определять вектор диалога между ЕС и Россией?

— ЕС и Россия остаются самыми крупными соседями на европейском континенте. И это значит, что в средне- и долгосрочном периоде им придется вернуться к рациональным отношениям, основанным на общих интересах. Оглядываясь на 2018 год, можно прийти к выводу, что для отношений между ЕС и Россией он был трудным. Солсберийское покушение, попытка взлома системы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге и инцидент в Керченском проливе привели к дальнейшему подрыву взаимного доверия.

Залогом стабильного улучшения отношений между ЕС и Россией остается прогресс в работе по минским соглашениям и их реализация.

— Можно ли рассчитывать на какой-то прогресс после выборов в Европарламент, в том числе по двусторонним контактам?