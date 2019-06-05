Колумбия выступила против военной интервенции США в Венесуэлу

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Богота не поддерживает военное вмешательство в дела Венесуэлы, заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, отвечая на вопрос о готовности предоставить США свою территорию, если американская сторона примет решение начать военную операцию в Венесуэле.

"Колумбия поддерживает только политические и дипломатические меры. Колумбия не поддерживает ни силовые действия, ни военное вмешательство. Только политические и дипломатические меры", - сказал министр в интервью РИА новости.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.