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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Колумбия выступила против военной интервенции США в Венесуэлу

Вчера, 10:04
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© РИА НовостиСторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
© РИА Новости
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Богота не поддерживает военное вмешательство в дела Венесуэлы, заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, отвечая на вопрос о готовности предоставить США свою территорию, если американская сторона примет решение начать военную операцию в Венесуэле.
"Колумбия поддерживает только политические и дипломатические меры. Колумбия не поддерживает ни силовые действия, ни военное вмешательство. Только политические и дипломатические меры", - сказал министр в интервью РИА новости.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Читайте полный текст интервью >>
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаВ мире
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