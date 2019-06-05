Карлос Трухильо: Колумбия не поддерживает силовые действия против Венесуэлы

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

На прошлой неделе в Осло прошел новый раунд переговоров между представителями венесуэльских властей и оппозиции. О том, как Богота рассматривает контакты между делегациями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, о ситуации с венесуэльскими беженцами в Колумбии и о планах сотрудничества с Москвой в интервью РИА Новости рассказал министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.

— Одна из целей вашего визита в Россию в этом году – участие в Петербургском международном экономическом форуме. Планируется ли подписание контрактов с российскими компаниями в рамках этого форума? С какими?

— В первую очередь хочу отметить, что мой визит в Россию преследует несколько целей. Во-первых, это переговоры с моим коллегой Сергеем Лавровым. Вторая цель моего визита в Россию — участие в заседании совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. И, в-третьих, я прибыл в Россию, чтобы принять участие в ПМЭФ. В Петербурге у меня намечены встречи с представителями различных российских компаний, которые заинтересованы в Колумбии. Также я приму участие в круглом столе, на котором будут рассмотрены возможности по расширению сотрудничества между Россией и Латинской Америкой, конкретные аспекты торговых отношений. Интерес есть как в России, так и в Колумбии. И это процесс, который будет продолжаться и расширяться.

— Колумбия ранее проявляла интерес к поставкам российской пшеницы. Можно ли ожидать заключения соответствующего соглашения?

— Пока в этом вопросе нет никакой конкретики, еще ничего не определено. Есть интерес, а дальше дело за соответствующими компаниями.

— Планируется ли обмен визитами между Россией и Колумбией на высшем уровне?

— Это один из вопросов, по которому мы договорились на переговорах с министром Лавровым. Мы согласились, что базой для дальнейшего развития отношений должно стать и расширение контактов, и визиты на высшем уровне как российской стороны в Колумбию, так и колумбийской в Россию. Пока нет точных дат и договоренностей, но есть политическая воля стимулировать обмен визитами между двумя странами на высшем уровне.

— Сергей Лавров заявил, что Москва и Богота обсуждают перспективы новых поставок российской продукции военного назначения в Колумбию. Какой именно продукции? Когда ориентировочно могут начаться поставки?

— Нет, эта тема не затрагивалась ни в частной беседе, ни в беседе в расширенном составе, ни за обедом. Господин министр упомянул о возможностях в будущем. Саму тему мы не обсуждали, она вызвала недопонимание в СМИ. Я должен совершенно четко сказать, что эта тема не затрагивалась на встрече с министром Лавровым. Он упомянул об этом на пресс-конференции как о стремлении и возможности, но эта тема не обсуждалась и не соответствует действительности, как об этом написали вчера ряд СМИ, объявивших о приобретении российской военной продукции со стороны Колумбии. Этого не произошло, такого заявления не было сделано.

— Колумбия уже давно использует российские военно-транспортные вертолеты Ми-8/17. Планирует ли Богота новую покупку таких вертолетов? Богота также проявляла интерес к приобретению у России вертолетов "Ансат". Собирается ли Колумбия начать переговоры о покупке?

— Я приехал не для обсуждения этой темы. Это не вопросы министра иностранных дел, это вопросы министерства обороны. Этот вопрос не затрагивался в ходе переговоров.

— В целом не опасается ли Колумбия продолжать ВТС с Россией с учетом того, что США неоднократно угрожали санкциями, призывали все страны прекратить такие контакты с Москвой?

— Тема военного сотрудничества не затрагивалась. Мы говорили о многих других сферах сотрудничества: экономическом, научном, образовательном, установлении новых каналов торговли. Есть много возможностей в области сельского хозяйства, промышленности, но тема обороны не обсуждалась и не будет обсуждаться на встречах, которые у меня будут сегодня и завтра. Этот визит направлен на другие вопросы: торговля, наука, технологии и другие важные аспекты двусторонних отношений.

— Одной из тем переговоров с министром Лавровым был кризис в Венесуэле. Каракас разорвал дипломатические отношения с Боготой еще в феврале. Видите ли вы возможность их восстановления? Планируются ли контакты с Венесуэлой по вопросу общей границы?

— Мы много говорили о Венесуэле. Мы согласны, что кризис в Венесуэле необходимо решать. У нас разные взгляды на то, каким должен быть путь к разрешению этого кризиса. У России есть свое видение. Колумбия является частью Группы Лимы, и как часть этого механизма поддерживает Хуана Гуаидо, переходный период и проведение выборов. В фундаментальном плане Колумбия считает, что решение кризиса за самими венесуэльцами.

— А есть возможность возобновления контактов с командой президента Мадуро?

— Мы не признаем правительство Николаса Мадуро.

— Как Колумбия оценивает начавшиеся контакты представителей Николаса Мадуро и Хуана Гуаидо в Осло?

— Решение о подобных контактах принимают стороны, которые в них участвуют, это решение представителей Мадуро и представителей Гуаидо. Колумбия расценивает это как контакты, которые могут оказать эффект на поиск путей к переходному периоду и созыву новых выборов.

— США заявляли, что они рассматривают все варианты развития событий в Венесуэле. Готова ли Колумбия предоставить США свою территорию в случае начала американской военной операции в Венесуэле?

— Колумбия поддерживает только политические и дипломатические меры. Колумбия не поддерживает ни силовые действия, ни военное вмешательство. Только политические и дипломатические меры.

— Рассматривается ли сейчас возможность доставки еще одной партии гуманитарной помощи из США Венесуэле через Колумбию?

— В настоящий момент существует канал, в работе которого принимает участие Международный Красный Крест, есть помощь со стороны ООН. То, что сделала Колумбия 23 февраля, состояло в следующем: были страны, которые выделили гуманитарную помощь, а Колумбия обязалась собрать и хранить эту помощь. Вот то, что мы сделали, ничего больше. Нашим обязательством также было передать ее тем, кто мог попасть на территорию Венесуэлы. Помощь была передана, но доставить ее в Венесуэлу не получилось. Большая часть этой гуманитарной помощи все еще находится в Колумбии. Что касается других путей доставки помощи в Венесуэлу, мы это поддерживаем. Это имеет важнейшее значение. Гуманитарная помощь приходит к тем, кто в ней нуждается. А братский народ Венесуэлы действительно нуждается в ней из-за тяжелейшего кризиса, который переживает страна.

— Новые поставки гуманитарной помощи планируются?

— Нет, не планируется никакой новой поставки гуманитарной помощи наподобие той, которая была. Но, конечно, Колумбия содействует использованию соответствующих каналов доставки помощи.

— Колумбия – одна из главных стран приема венесуэльских беженцев. Там же открыт центр УВКБ ООН по приему мигрантов. Планирует ли Колумбия запрашивать международную финансовую помощь для решения этого вопроса?