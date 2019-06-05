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РИА Новости

Карлос Трухильо: Колумбия не поддерживает силовые действия против Венесуэлы

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Владимир Песня
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На прошлой неделе в Осло прошел новый раунд переговоров между представителями венесуэльских властей и оппозиции. О том, как Богота рассматривает контакты между делегациями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, о ситуации с венесуэльскими беженцами в Колумбии и о планах сотрудничества с Москвой в интервью РИА Новости рассказал министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.
— Одна из целей вашего визита в Россию в этом году – участие в Петербургском международном экономическом форуме. Планируется ли подписание контрактов с российскими компаниями в рамках этого форума? С какими?
— В первую очередь хочу отметить, что мой визит в Россию преследует несколько целей. Во-первых, это переговоры с моим коллегой Сергеем Лавровым. Вторая цель моего визита в Россию — участие в заседании совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. И, в-третьих, я прибыл в Россию, чтобы принять участие в ПМЭФ. В Петербурге у меня намечены встречи с представителями различных российских компаний, которые заинтересованы в Колумбии. Также я приму участие в круглом столе, на котором будут рассмотрены возможности по расширению сотрудничества между Россией и Латинской Америкой, конкретные аспекты торговых отношений. Интерес есть как в России, так и в Колумбии. И это процесс, который будет продолжаться и расширяться.
— Колумбия ранее проявляла интерес к поставкам российской пшеницы. Можно ли ожидать заключения соответствующего соглашения?
— Пока в этом вопросе нет никакой конкретики, еще ничего не определено. Есть интерес, а дальше дело за соответствующими компаниями.
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— Планируется ли обмен визитами между Россией и Колумбией на высшем уровне?
— Это один из вопросов, по которому мы договорились на переговорах с министром Лавровым. Мы согласились, что базой для дальнейшего развития отношений должно стать и расширение контактов, и визиты на высшем уровне как российской стороны в Колумбию, так и колумбийской в Россию. Пока нет точных дат и договоренностей, но есть политическая воля стимулировать обмен визитами между двумя странами на высшем уровне.
— Сергей Лавров заявил, что Москва и Богота обсуждают перспективы новых поставок российской продукции военного назначения в Колумбию. Какой именно продукции? Когда ориентировочно могут начаться поставки?
— Нет, эта тема не затрагивалась ни в частной беседе, ни в беседе в расширенном составе, ни за обедом. Господин министр упомянул о возможностях в будущем. Саму тему мы не обсуждали, она вызвала недопонимание в СМИ. Я должен совершенно четко сказать, что эта тема не затрагивалась на встрече с министром Лавровым. Он упомянул об этом на пресс-конференции как о стремлении и возможности, но эта тема не обсуждалась и не соответствует действительности, как об этом написали вчера ряд СМИ, объявивших о приобретении российской военной продукции со стороны Колумбии. Этого не произошло, такого заявления не было сделано.
— Колумбия уже давно использует российские военно-транспортные вертолеты Ми-8/17. Планирует ли Богота новую покупку таких вертолетов? Богота также проявляла интерес к приобретению у России вертолетов "Ансат". Собирается ли Колумбия начать переговоры о покупке?
— Я приехал не для обсуждения этой темы. Это не вопросы министра иностранных дел, это вопросы министерства обороны. Этот вопрос не затрагивался в ходе переговоров.
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— В целом не опасается ли Колумбия продолжать ВТС с Россией с учетом того, что США неоднократно угрожали санкциями, призывали все страны прекратить такие контакты с Москвой?
— Тема военного сотрудничества не затрагивалась. Мы говорили о многих других сферах сотрудничества: экономическом, научном, образовательном, установлении новых каналов торговли. Есть много возможностей в области сельского хозяйства, промышленности, но тема обороны не обсуждалась и не будет обсуждаться на встречах, которые у меня будут сегодня и завтра. Этот визит направлен на другие вопросы: торговля, наука, технологии и другие важные аспекты двусторонних отношений.
— Одной из тем переговоров с министром Лавровым был кризис в Венесуэле. Каракас разорвал дипломатические отношения с Боготой еще в феврале. Видите ли вы возможность их восстановления? Планируются ли контакты с Венесуэлой по вопросу общей границы?
— Мы много говорили о Венесуэле. Мы согласны, что кризис в Венесуэле необходимо решать. У нас разные взгляды на то, каким должен быть путь к разрешению этого кризиса. У России есть свое видение. Колумбия является частью Группы Лимы, и как часть этого механизма поддерживает Хуана Гуаидо, переходный период и проведение выборов. В фундаментальном плане Колумбия считает, что решение кризиса за самими венесуэльцами.
— А есть возможность возобновления контактов с командой президента Мадуро?
— Мы не признаем правительство Николаса Мадуро.
— Как Колумбия оценивает начавшиеся контакты представителей Николаса Мадуро и Хуана Гуаидо в Осло?
— Решение о подобных контактах принимают стороны, которые в них участвуют, это решение представителей Мадуро и представителей Гуаидо. Колумбия расценивает это как контакты, которые могут оказать эффект на поиск путей к переходному периоду и созыву новых выборов.
— США заявляли, что они рассматривают все варианты развития событий в Венесуэле. Готова ли Колумбия предоставить США свою территорию в случае начала американской военной операции в Венесуэле?
— Колумбия поддерживает только политические и дипломатические меры. Колумбия не поддерживает ни силовые действия, ни военное вмешательство. Только политические и дипломатические меры.
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— Рассматривается ли сейчас возможность доставки еще одной партии гуманитарной помощи из США Венесуэле через Колумбию?
— В настоящий момент существует канал, в работе которого принимает участие Международный Красный Крест, есть помощь со стороны ООН. То, что сделала Колумбия 23 февраля, состояло в следующем: были страны, которые выделили гуманитарную помощь, а Колумбия обязалась собрать и хранить эту помощь. Вот то, что мы сделали, ничего больше. Нашим обязательством также было передать ее тем, кто мог попасть на территорию Венесуэлы. Помощь была передана, но доставить ее в Венесуэлу не получилось. Большая часть этой гуманитарной помощи все еще находится в Колумбии. Что касается других путей доставки помощи в Венесуэлу, мы это поддерживаем. Это имеет важнейшее значение. Гуманитарная помощь приходит к тем, кто в ней нуждается. А братский народ Венесуэлы действительно нуждается в ней из-за тяжелейшего кризиса, который переживает страна.
— Новые поставки гуманитарной помощи планируются?
— Нет, не планируется никакой новой поставки гуманитарной помощи наподобие той, которая была. Но, конечно, Колумбия содействует использованию соответствующих каналов доставки помощи.
— Колумбия – одна из главных стран приема венесуэльских беженцев. Там же открыт центр УВКБ ООН по приему мигрантов. Планирует ли Колумбия запрашивать международную финансовую помощь для решения этого вопроса?
— Колумбия к настоящему моменту приняла у себя миллион триста тысяч венесуэльцев. Эта цифра имеет тенденцию к увеличению, потому что ситуация в Венесуэле каждый день ухудшается. Сценарии, с которыми мы работаем, указывают на то, что если ситуация в Венесуэле ухудшится, эта цифра может вырасти до миллиона восьмисот тысяч. Только в Колумбии. А если в Венесуэле произойдет катастрофа, в Колумбию приедут три с половиной миллиона венесуэльцев. Я сейчас говорю только о Колумбии. Я уже не говорю о миграции в Эквадор, Перу и другие страны. Колумбия прикладывает огромные усилия, привлекая национальные ресурсы, ресурсы национальных департаментов, приграничных муниципалитетов. Мы очень благодарны за международную помощь, которую мы получили. Но ее нужно больше, потому что вызов превышает наши бюджетные возможности, и, к сожалению, призыв, который был сделан для мобилизации ресурсов, чтобы помочь в разрешении кризиса, не был услышан в должной мере. Мы говорим международному сообществу, что мы, колумбийцы, прилагаем огромные усилия, благодарны за международную помощь, но ее недостаточно, нам нужно больше помощи, потому что речь идет о кризисе, региональном и глобальном. Мы просим о финансовой международной помощи с самого начала, постоянно и повторяли нашу просьбу недавно.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
22 февраля, 14:32
В ООН назвали число беженцев из Венесуэлы по всему миру
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Петербургский международный экономический форум (фонд)КолумбияИнтервью - АвторыВ мире
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