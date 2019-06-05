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РИА Новости

Зеленский обсудил с вице-президентом ЕК вопросы сотрудничества

Вчера, 10:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Брюссель провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, они обсудили вопросы сотрудничества в финансовой и экономической сферах, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Зеленский находится с двухдневным визитом в Брюсселе, это первый визит нового президента Украины.
"В центре внимания собеседников были практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах", - говорится в сообщении.
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
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По данным пресс-службы, Домбровскис во время встречи отметил, что ЕС завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной.
Зеленский, в свою очередь, заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами и проинформировал собеседника о результатах встречи с представителями МВФ.
Как отмечается, Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности по Украине в будущем составе Европейской Комиссии и Европейского Совета.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 июня, 19:28
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