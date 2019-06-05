В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Минобороны опровергли информацию флота США о том, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря.

По словам представителей ведомства, 4 июня, в 12:30 (мск) российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим обнаружили воздушную цель, которая двигалась в сторону базы ВМФ России в городе Тартус.

В связи с этим в воздух был поднят истребитель Су-35, экипаж которого на безопасной дистанции идентифицировал объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон", сообщили в Минобороны.

"После того как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу", — подчеркнуло ведомство.

Затем, по данным Минобороны, в 15:41 (мск) Р-8А "Посейдон" приблизился к российской базе в Тартусе, для этого в воздух вновь подняли Су-35. Он сопроводил американский самолет, пока тот не поменял траекторию полета.

Как заявили в российском оборонном ведомстве, все вылеты Су-35 осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, обращений российскому командованию от американской стороны не поступало.