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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Вчера, 09:55
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CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Connor D. Loessin / Американский самолет P-8 Poseidon
Американский самолет P-8 Poseidon
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Connor D. Loessin /
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Минобороны опровергли информацию флота США о том, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря.
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"Надежный перехват". Испытана новая противоракета российских ВКСМинобороны РФ опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik рассказал об этой ракете.
По словам представителей ведомства, 4 июня, в 12:30 (мск) российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим обнаружили воздушную цель, которая двигалась в сторону базы ВМФ России в городе Тартус.
В связи с этим в воздух был поднят истребитель Су-35, экипаж которого на безопасной дистанции идентифицировал объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон", сообщили в Минобороны.

"После того как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу", — подчеркнуло ведомство.

Затем, по данным Минобороны, в 15:41 (мск) Р-8А "Посейдон" приблизился к российской базе в Тартусе, для этого в воздух вновь подняли Су-35. Он сопроводил американский самолет, пока тот не поменял траекторию полета.
Как заявили в российском оборонном ведомстве, все вылеты Су-35 осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, обращений российскому командованию от американской стороны не поступало.
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Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
Ранее пресс-служба Шестого флота США сообщила, что 4 июня российский Су-35 трижды перехватил над Средиземным морем американский P-8A Poseidon. При этом вторую "встречу" американцы назвали "небезопасной", поскольку Су-35 пролетел на высокой скорости непосредственно перед самолетом-разведчиком Соединенных Штатов.
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Война в СирииСредиземное мореРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Удивительно что не сработали сирийские ПВО: ведь российский самолет в воздухе был.
5 июня, 10:35
no no
1471302128
У Сирийских ПВО теперь есть С-300, они, по опыту израильских бомбежек, переходят на надувные версии
5 июня, 10:44
ПППитон Помоги
138110261
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