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РИА Новости

Словакия позитивно оценивает шаги по сохранению транзита газа через Украину

Вчера, 09:47
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© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Братислава позитивно оценивает шаги по сохранению транзита газа через Украину, заявил в интервью РИА Новости премьер Словакии Петер Пеллегрини, который прибывает в среду с двухдневным визитом в Россию.
"В Словакии действует транзитная газопроводная система, которая напрямую соединена с украинской системой. Подписание нового стандартного российско-украинского соглашения о транзите природного газа по окончании существующего соглашения в конце 2019 года Словакия считает весьма успешным решением для всех участвующих сторон", - сказал Пеллегрини.
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По словам премьера, руководящие представители Германии и России во время своих встреч регулярно высказывались по этому вопросу, причем в дискуссиях было заметно, что в их интересах сохранение транзита газа через Украину, хотя и при определенных условиях.
"Это является для нас позитивным сигналом", - подчеркнул Пеллегрини.
В подобном духе, считает словацкий премьер, следует воспринимать и трехсторонние переговоры ЕС-Украина-Россия в Брюсселе в конце января 2019 года, на которых со стороны российского министра экономики и главы компании Газпром было однозначно заявлено, что они заинтересованы в том, чтобы транзит газа через Украину продолжался и после 2019 года, после объяснения всех правовых споров между компаниями Нафтогаз и Газпром.
"Путь к такому соглашению еще долгий, на нем может возникнуть целый ряд препятствий, однако все позитивные заявления, которые ведут к достижению нового соглашения и сохранению транзита газа через Украину и Словакию, мы воспринимаем в этом смысле как ободряющие сигналы", - сказал Пеллегрини.
Читайте полный текст интервью>>
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