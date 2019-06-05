В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин

ЧИТА, 5 июн — РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
"Теперь для исполнения служебных обязанностей им (чиновникам. — Прим. ред.) нужно будет предварительно подавать заявки для получения автомобилей из общего гаража", — пояснила собеседник агентства.
Уточняется, что решение принято в целях экономии бюджета, это позволит сберечь до 40 процентов средств, выделяемых на бензин и ремонт автотранспорта.