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РИА Новости

В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин

Вчера, 09:42
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© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль
Служебный автомобиль
© РИА Новости / Максим Блинов
Служебный автомобиль. Архивное фото
ЧИТА, 5 июн — РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
"Теперь для исполнения служебных обязанностей им (чиновникам. — Прим. ред.) нужно будет предварительно подавать заявки для получения автомобилей из общего гаража", — пояснила собеседник агентства.
Уточняется, что решение принято в целях экономии бюджета, это позволит сберечь до 40 процентов средств, выделяемых на бензин и ремонт автотранспорта.
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