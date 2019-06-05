Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T09:43Z
https://ria.ru/20190605/1555264576.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155502/90/1555029037_0:137:3077:1867_1036x0_80_0_0_7722e2d8771b8e402c3cc70f189cd9a9.jpg
РИА Новости

Премьер Словакии прокомментировал инцидент с "Дружбой"

Вчера, 09:36
1683
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Премьер Словакии Петер Пеллегрини, комментируя РИА Новости недавнюю ситуацию с поставкой некачественной нефти из РФ в Европу и быстрое разрешение проблемы, заявил, что страна открыта для обсуждения всех тем, а сумму ущерба определит после выяснения расходов на устранение последствий.
Братислава убеждена, что Россия хочет остаться надежным поставщиком нефти в европейские страны, заявил Пеллегрини, который прибывает в среду с двухдневным визитом в Россию.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
23 мая, 08:00
Зачем китайцам отравленная нефть из трубопровода "Дружба"
"Мы положительно оцениваем тот факт, что возникшую нестандартную ситуацию удалось разрешить совместными усилиями заинтересованных фирм-операторов наших нефтепроводов. Я верю, что так, как Словакия является и хочет остаться надежным транзитером российского газа в Европу, так и российская сторона хочет остаться надежным поставщиком своих энергоносителей в европейские страны, включая Словакию", - сказал Пеллегрини.
По словам премьера, Словакия весьма своевременно среагировала на возникшую ситуацию прекращением доступа испорченной нефти в энергосистемы и одновременно имела достаточные объемы нефти в своих запасниках, чтобы суметь пережить этот временный кризис и обеспечить энергетическую безопасность республики.
Заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
4 июня, 12:54
Сечин рассказал о последствиях инцидента с "Дружбой" для экспорта нефти
"Финансовые издержки удастся точно определить лишь после выяснения расходов на устранение проникшей испорченной нефти в энергоносители. Во время моего визита в Россию будут открыты для обсуждения все интересующие обе стороны темы", - подчеркнул Пеллегрини.
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Читайте полный текст интервью>>
Антон Силуанов
29 мая, 15:32
Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет
910000
Обсудить 0
Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"СловакияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и начальник Генерального штаба ВС Руслан Хомчак
Зеленский решил не отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба
РИА
Новости
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Участники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию
В Британии Трамп вместо протестующих увидел "толпы" сторонников
Певец Тимати
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Лента
новостей
Пиар-директор заявил, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка
Служебный автомобиль
В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Словакия позитивно оценивает шаги по сохранению транзита газа через Украину
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО поставила Турции ультиматум из-за С-400
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
Лента новостейМолния