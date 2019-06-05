Премьер Словакии прокомментировал инцидент с "Дружбой"

ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Премьер Словакии Петер Пеллегрини, комментируя РИА Новости недавнюю ситуацию с поставкой некачественной нефти из РФ в Европу и быстрое разрешение проблемы, заявил, что страна открыта для обсуждения всех тем, а сумму ущерба определит после выяснения расходов на устранение последствий.

Братислава убеждена, что Россия хочет остаться надежным поставщиком нефти в европейские страны, заявил Пеллегрини, который прибывает в среду с двухдневным визитом в Россию.

"Мы положительно оцениваем тот факт, что возникшую нестандартную ситуацию удалось разрешить совместными усилиями заинтересованных фирм-операторов наших нефтепроводов. Я верю, что так, как Словакия является и хочет остаться надежным транзитером российского газа в Европу, так и российская сторона хочет остаться надежным поставщиком своих энергоносителей в европейские страны, включая Словакию", - сказал Пеллегрини.

По словам премьера, Словакия весьма своевременно среагировала на возникшую ситуацию прекращением доступа испорченной нефти в энергосистемы и одновременно имела достаточные объемы нефти в своих запасниках, чтобы суметь пережить этот временный кризис и обеспечить энергетическую безопасность республики.

"Финансовые издержки удастся точно определить лишь после выяснения расходов на устранение проникшей испорченной нефти в энергоносители. Во время моего визита в Россию будут открыты для обсуждения все интересующие обе стороны темы", - подчеркнул Пеллегрини.