Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T09:30Z
https://ria.ru/20190605/1555264387.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

США заплатят до пяти миллионов долларов за данные о нарушениях КНДР санкций

Вчера, 09:30
628
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США предлагают награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию об отмывании денег в КНДР, нарушениях этой страной санкций, киберпреступности и распространении там оружия массового поражения, сообщается на сайте программы вознаграждений госдепартамента США (RFJ).
Сообщается, что госдеп, помимо прочего, намерен получить информацию о торговле КНДР нефтепродуктами, о северокорейских гражданах, работающих за границей и получающих значительный заработок для руководства Северной Кореи, о бизнесменах, которые занимаются запрещенной торговлей с КНДР, а также о предметах роскоши, отправляемых в страну.
Сотрудница метрополитена Пхеньяна
27 апреля, 08:00
Ужас с расстрелами, или Тихая сказка. Как живет самая закрытая страна
Согласно информации на сайте программы, награду в 5 миллионов долларов также может получить тот, кто сообщит о людях или местоположении людей, работающих на правительство КНДР, которые получили доступ к информации путем взлома компьютера.
Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конфернции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 27 мая 2019
27 мая, 09:40
Трамп доволен тем, как развиваются события вокруг КНДР
020077
Обсудить 1
Государственный департамент СШАКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане
РИА
Новости
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Колумбия выступила против военной интервенции США в Венесуэлу
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО поставила Турции ультиматум из-за С-400
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер Словакии прокомментировал инцидент с "Дружбой"
Лента
новостей
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
В администрации Зеленского не будут предлагать должность Саакашвили
Российский истребитель Су-35. Архивное фото
В США заявили о "небезопасном" перехвате самолета российским Су-35
Сирийские военные с российским флагом во время митинга в городе Тартус, Сирия
"Трясина для России". Почему Запад не спешит восстанавливать Сирию
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Словакия позитивно оценивает шаги по сохранению транзита газа через Украину
В Японии потребовали отставки депутата за слова о возвращении Курил силой
Участники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию
В Британии Трамп вместо протестующих увидел "толпы" сторонников
Певец Тимати
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Офис Deutsche Bank
СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия осудила новые санкции США против Кубы
Президент Украины Владимир Зеленский и начальник Генерального штаба ВС Руслан Хомчак
Зеленский решил не отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
Лента новостейМолния