США заплатят до пяти миллионов долларов за данные о нарушениях КНДР санкций

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США предлагают награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию об отмывании денег в КНДР, нарушениях этой страной санкций, киберпреступности и распространении там оружия массового поражения, сообщается на сайте программы вознаграждений госдепартамента США ( США предлагают награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию об отмывании денег в КНДР, нарушениях этой страной санкций, киберпреступности и распространении там оружия массового поражения, сообщается на сайте программы вознаграждений госдепартамента США ( RFJ ).

Сообщается, что госдеп, помимо прочего, намерен получить информацию о торговле КНДР нефтепродуктами, о северокорейских гражданах, работающих за границей и получающих значительный заработок для руководства Северной Кореи, о бизнесменах, которые занимаются запрещенной торговлей с КНДР, а также о предметах роскоши, отправляемых в страну.

Согласно информации на сайте программы, награду в 5 миллионов долларов также может получить тот, кто сообщит о людях или местоположении людей, работающих на правительство КНДР, которые получили доступ к информации путем взлома компьютера.