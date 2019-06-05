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РИА Новости

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Вчера, 09:31
86650
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Один из подписчиков спросил рэпера в комментариях в Instagram, почему многие блогеры указывают на схожесть военной коллекции Black Star Wear с товарами на AliExpress и Amazon.

Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам.

Тимур Юнусов
По его мнению, некоторым проще докопаться до "одной модели шорт", чем оценить по достоинству коллекцию одежды из более чем 80 наименований. В комментарии рэпер использовал нецензурную лексику.
По словам Тимати, вся одежда сделана на его деньги. Музыкант подчеркнул, что средства военного ведомства он не тратил.
Коллаборация Black Star Wear и сети магазинов "Армия России" вышла в конце мая. После этого ряд блогеров выпустили видео, в которых рассказали об очень похожих товарах на интернет-площадках. Некоторые заподозрили Тимати в том, что он пытается заработать на Минобороны, перепродавая недорогую одежду по высокой цене. Кроме того, многих пользователей Сети смутила модель шорт, на которых сзади было написано слово "Сирия".
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
28 мая, 14:26
"Черная звезда": коллекция одежды Тимати и "Армии России"
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Обсудить 10
Шоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)Безопасность
Популярные комментарии
Певец никакой и портной никудышный ,одно слово , рэпер.
5 июня, 09:41
Юрий Иванов
6350001
Чтобы выпускать новую нужно доказать что старая непригодна. А так очередной попил бабла за счёт бюджета.
5 июня, 09:34
ХоХочу официально заявить, что
3710015
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