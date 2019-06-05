Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Один из подписчиков спросил рэпера в комментариях в Instagram, почему многие блогеры указывают на схожесть военной коллекции Black Star Wear с товарами на AliExpress и Amazon.
Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам.
По его мнению, некоторым проще докопаться до "одной модели шорт", чем оценить по достоинству коллекцию одежды из более чем 80 наименований. В комментарии рэпер использовал нецензурную лексику.
По словам Тимати, вся одежда сделана на его деньги. Музыкант подчеркнул, что средства военного ведомства он не тратил.
Коллаборация Black Star Wear и сети магазинов "Армия России" вышла в конце мая. После этого ряд блогеров выпустили видео, в которых рассказали об очень похожих товарах на интернет-площадках. Некоторые заподозрили Тимати в том, что он пытается заработать на Минобороны, перепродавая недорогую одежду по высокой цене. Кроме того, многих пользователей Сети смутила модель шорт, на которых сзади было написано слово "Сирия".