Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T09:17Z
https://ria.ru/20190605/1555263944.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155524/77/1555247782_0:0:2892:1627_1036x0_80_0_0_28624fa34891a2a5f58b4a82fc242972.jpg
РИА Новости

Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности

Вчера, 09:17
392
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России до 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года", - говорится в документе.
Здание Государственной Думы в Москве
23 мая, 13:39
Госдума ужесточила наказание за искажение данных о ситуации в лесах
Как указано в справке к документу, стратегией определены приоритетные направления в сфере обеспечения экологической безопасности. Распоряжением утвержден план конкретных мероприятий, установлены сроки их выполнения, а также определены ответственные исполнители.
План состоит из 18 разделов, связанных в том числе с развитием системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, созданием индустрии утилизации отходов и их повторного применения.
330016
Обсудить 3
Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Рекомендуем
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
РИА
Новости
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
В ряде субъектов неправильно взимали плату за вывоз мусора, заявил Чайка
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Счетная палата предложила вернуть "открытое правительство"
Лента
новостей
Пассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами
Башкирские депутаты проверят детские лагеря после гибели ребенка
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи. 5 июня 2019
Медведев: Россия останется для Словакии надежным поставщиком углеводородов
В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане
Российский истребитель Су-35. Архивное фото
В США заявили о "небезопасном" перехвате самолета российским Су-35
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Певец Тимати
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
Лента новостейМолния