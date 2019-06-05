МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России до 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года", - говорится в документе.

Как указано в справке к документу, стратегией определены приоритетные направления в сфере обеспечения экологической безопасности. Распоряжением утвержден план конкретных мероприятий, установлены сроки их выполнения, а также определены ответственные исполнители.