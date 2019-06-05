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РИА Новости

Башкирские депутаты проверят детские лагеря после гибели ребенка

Вчера, 09:16
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УФА, 5 июн - РИА Новости. Специальная рабочая группа депутатов Башкирии проверит на безопасность детские лагеря в регионе после гибели подростка, которого придавило флагштоком, сообщили в пресс-службе госсобрания Курултая республики.
Трагедия с 15-летним подростком произошла в лагере в Бирском районе, на мальчика упал флагшток, от полученных травм он скончался. Минобразования Башкирии создал специальную комиссию, которая изучает обстоятельства произошедшего. Следственные органы расследую дело о халатности.
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"В госсобрании будет создана рабочая группа для изучения организации детского отдыха и выработки рекомендации по повышению его безопасности и качества", - сообщили в пресс-службе парламента.
"К сожалению, уже первые дни лета принесли нам трагедию. Выражаю свои соболезнования и слова поддержки родителям, родным и близким. Случившееся, конечно, уже стало предметом отдельного разбирательства, будут сделаны выводы… найдены виновные… Но человека, увы, уже не вернешь",- написал глава парламента Константин Толкачев на странице в Facebook.
Он отметил, что при организации детского отдыха в первую очередь на 100% должна обеспечиваться безопасность.
"Большая часть лагерей – это наследие Советского Союза, построенные еще 50-70 годы прошлого века базы. С тех пор многое изменилось, в том числе и требования к организации отдыха, условиям быта. В связи с этим у меня есть просьба ко всем депутатам – в работе в своих избирательных округах в летнее время особое внимание уделить организации детского летнего отдыха, вопросам безопасности, питания",- написал в соцсети Толкачев.
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