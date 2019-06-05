Башкирские депутаты проверят детские лагеря после гибели ребенка

УФА, 5 июн - РИА Новости. Специальная рабочая группа депутатов Башкирии проверит на безопасность детские лагеря в регионе после гибели подростка, которого придавило флагштоком, сообщили в пресс-службе госсобрания Курултая республики.

Трагедия с 15-летним подростком произошла в лагере в Бирском районе, на мальчика упал флагшток, от полученных травм он скончался. Минобразования Башкирии создал специальную комиссию, которая изучает обстоятельства произошедшего. Следственные органы расследую дело о халатности.

"В госсобрании будет создана рабочая группа для изучения организации детского отдыха и выработки рекомендации по повышению его безопасности и качества", - сообщили в пресс-службе парламента.

"К сожалению, уже первые дни лета принесли нам трагедию. Выражаю свои соболезнования и слова поддержки родителям, родным и близким. Случившееся, конечно, уже стало предметом отдельного разбирательства, будут сделаны выводы… найдены виновные… Но человека, увы, уже не вернешь",- написал глава парламента Константин Толкачев на странице в Facebook.

Он отметил, что при организации детского отдыха в первую очередь на 100% должна обеспечиваться безопасность.