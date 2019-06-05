Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского, рассказали РИА Новости в справочной службе медучреждения.
Как уточнил собеседник агентства, состояние Алибасова оценивается как тяжелое, у него температура 36,9 градуса.
Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин добавил, что у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он в сознании, дышит самостоятельно.
"Все надеются на то, что он пойдет на выздоровление, потому что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — отметил он.
Представитель продюсера добавил, что в палате разрешили находиться жене Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент "даже пытается шутить".
Накануне сын Алибасова сообщил РИА Новости, что его отец попал в больницу после того, как перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.