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РИА Новости

Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Вчера, 09:12
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского, рассказали РИА Новости в справочной службе медучреждения.
Как уточнил собеседник агентства, состояние Алибасова оценивается как тяжелое, у него температура 36,9 градуса.
Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин добавил, что у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он в сознании, дышит самостоятельно.

"Все надеются на то, что он пойдет на выздоровление, потому что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — отметил он.

Представитель продюсера добавил, что в палате разрешили находиться жене Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент "даже пытается шутить".
Накануне сын Алибасова сообщил РИА Новости, что его отец попал в больницу после того, как перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.
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Бари АлибасовШоу-бизнесНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Меня одного интересует, зачем "крот" наливать в стакан?
5 июня, 09:42
ppokudov1
3402213113
Это как??? Где Алибасов, а где трубы? Такое может случиться с бедным алкоголиком, у которого нет денег на водку...но Алибасов!!! это как возможно? Они что, эти жидкости похожи с соком? И почему они у него в стаканах...
5 июня, 10:01
barbusint
151144211
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