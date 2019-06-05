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РИА Новости

Жительница Новосибирска потушила пожар в многоэтажке и спасла мальчика

Вчера, 09:12
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Новосибирской областиЖительница Новосибирска Елена Стихина, спасшая трехлетнего ребенка из пожара в Кировском районе Новосибирска
Жительница Новосибирска Елена Стихина, спасшая трехлетнего ребенка из пожара в Кировском районе Новосибирска
© Фото : ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Жительница Новосибирска спасла из задымленной квартиры маленького мальчика и предотвратила крупный пожар, сообщил областной главк МЧС.
По данным ведомства, происшествие, грозившее обернуться трагедией, произошло днем 30 мая в пятиэтажном доме в Кировском районе. Елене Стихиной, которая была на работе, из дома позвонила дочь и рассказала о сильном запахе гари в их квартире на пятом этаже. Женщина побежала домой.
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"Уже поднимаясь, в подъезде, на третьем этаже, я заметила дым и приоткрытую входную дверь, заглянула, а мне навстречу стена дыма, стала кричать, но никто не отзывался. Не знаю, что меня сподвигло, но я дальше двинулась в этот дым, закрыв лицо пиджаком. <…> Тут появился маленький ребенок и сразу же скрылся в дыму, я за ним, а он от меня убегает опять в дальнюю комнату, стала вновь звать. Когда увидела мальчика, взяла его за руку и увела из квартиры", — цитирует пресс-служба слова женщины.

В спасательном ведомстве пояснили, что Стихина — старшая по своему подъезду, а потому знает, как действовать в нештатных ситуациях, хотя с пожаром столкнулась впервые. После спасения ребенка она сообщила о возгорании соседям, вызвала пожарных и снова вернулась в квартиру и стала поливать водой тлеющий диван.
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Вместе с одной из соседок ей удалось ликвидировать возгорание еще до приезда пожарных. Женщины собрали обугленную ветошь и вытащили на улицу прогоревший кусок дивана, добавили в МЧС.
Благодаря решительности и отваге Елены Стихиной пожар обошелся без жертв и не принял угрожающих размеров, отмечает пресс-служба. Ребенок, которого оставили дома без присмотра, не пострадал. По предварительным данным, пожар начался из-за детской шалости с огнем.

"Я должна сказать, что у меня дочь кричала с балкона о возникшем пожаре, но никто не отреагировал. Еще один ребенок с четвертого этажа ходил по подъезду, стучал в двери, одну открыли, но его словам о дыме взрослые не придали значения и закрыли дверь. Я шокирована этой ситуацией", — добавила Стихина.

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8704171
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