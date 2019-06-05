Жительница Новосибирска потушила пожар в многоэтажке и спасла мальчика

"Уже поднимаясь, в подъезде, на третьем этаже, я заметила дым и приоткрытую входную дверь, заглянула, а мне навстречу стена дыма, стала кричать, но никто не отзывался. Не знаю, что меня сподвигло, но я дальше двинулась в этот дым, закрыв лицо пиджаком. <…> Тут появился маленький ребенок и сразу же скрылся в дыму, я за ним, а он от меня убегает опять в дальнюю комнату, стала вновь звать. Когда увидела мальчика, взяла его за руку и увела из квартиры", — цитирует пресс-служба слова женщины.