Жительница Новосибирска потушила пожар в многоэтажке и спасла мальчика

"Уже поднимаясь, в подъезде, на третьем этаже, я заметила дым и приоткрытую входную дверь, заглянула, а мне навстречу стена дыма, стала кричать, но никто не отзывался. Не знаю, что меня сподвигло, но я дальше двинулась в этот дым, закрыв лицо пиджаком. <…> Тут появился маленький ребенок и сразу же скрылся в дыму, я за ним, а он от меня убегает опять в дальнюю комнату, стала вновь звать. Когда увидела мальчика, взяла его за руку и увела из квартиры", — цитирует пресс-служба слова женщины.
"Я должна сказать, что у меня дочь кричала с балкона о возникшем пожаре, но никто не отреагировал. Еще один ребенок с четвертого этажа ходил по подъезду, стучал в двери, одну открыли, но его словам о дыме взрослые не придали значения и закрыли дверь. Я шокирована этой ситуацией", — добавила Стихина.