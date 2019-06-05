Фонд памяти Дятлова попросит СК возобновить расследование гибели тургруппы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Фонд памяти группы Дятлова в июне намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой о возобновлении следственных действий по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил РИА Новости руководитель фонда Юрий Кунцевич.

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.

"Документ на возобновление следственных действий мы передадим в Следственный комитет 26 июня на камеру. Придут специалисты, наши адвокаты и мы скажем, что написали в Следственный комитет и почему надо возобновлять следственные действия, поскольку то уголовное дело, копию которого мы имеем на руках, оно совершенно не соответствует уголовно-процессуальному кодексу, составлено не до конца", – заявил собеседник агентства.

Он отметил, что фонд надеется добиться от председателя СК РФ Александра Бастрыкина принятия решения о возобновлении расследования.