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РИА Новости

Фонд памяти Дятлова попросит СК возобновить расследование гибели тургруппы

Вчера, 09:11
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© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassИгорь Дятлов и участники его тургруппы
Игорь Дятлов и участники его тургруппы
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Игорь Дятлов и участники его тургруппы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Фонд памяти группы Дятлова в июне намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой о возобновлении следственных действий по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил РИА Новости руководитель фонда Юрий Кунцевич.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.
Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версий
26 марта, 11:00
Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версийAR-реконструкция "Тайна перевала Дятлова" воссоздает три самые обсуждаемые версии трагедии. Причины гибели группы остаются поводом для споров и домыслов уже 60 лет. Вы окажетесь в палатке вместе с туристами за секунду до катастрофы. Увидите перевал таким, каким он предстал первым поисковым группам. Никогда ещё события той ночи не были так наглядны.
"Документ на возобновление следственных действий мы передадим в Следственный комитет 26 июня на камеру. Придут специалисты, наши адвокаты и мы скажем, что написали в Следственный комитет и почему надо возобновлять следственные действия, поскольку то уголовное дело, копию которого мы имеем на руках, оно совершенно не соответствует уголовно-процессуальному кодексу, составлено не до конца", – заявил собеседник агентства.
Он отметил, что фонд надеется добиться от председателя СК РФ Александра Бастрыкина принятия решения о возобновлении расследования.
Кунцевич добавил, что ранее передавал прокуратуре фотографии и дневники погибших в 1959 году. "Эти документы я отнес в прокуратуру ещё как только они огласили проверку фактов... У них лежат и пленки все негативные из фотоаппаратов, и дневники", – уточнил он.
Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова. Кадры экспедиции
23 марта, 14:39
Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова. Кадры экспедицииСотрудники Свердловской прокуратуры совершили экспедицию на перевал Дятлова с целью выяснить истинные причины трагедии, случившейся 60 лет назад с группой туристов.
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ТуризмтуристыПеревал ДятловаСледственный комитет РФПроисшествия
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