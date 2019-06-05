В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В российских поездах дальнего следования появились первые вагоны с приятными запахами: все ароматы гипоаллергенны и безвредны для здоровья. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочки" РЖД).

В мае гендиректор ФПК Петр Иванов пообещал, что компания протестирует приятные запахи в вагонах уже в ближайшее время.

"Для повышения качества услуг в двух составах фирменного поезда 747/748 "Невский экспресс" Федеральная пассажирская компания запустила пилотный проект по применению аромамаркетинга. На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации", — рассказали в ФПК.

Аромат распыляется по принципу холодной диффузии — на сегодняшний день это самая инновационная и передовая технология в области ароматизации. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.

Для коридорных зон вагонов выбрали запах преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат предусмотрены свежие и легкие ароматы, дающие ощущение чистоты и свежести. "Продукция прошла согласование с Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам", — отметили в компании.