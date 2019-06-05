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РИА Новости

В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами

Вчера, 09:04
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Пассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В российских поездах дальнего следования появились первые вагоны с приятными запахами: все ароматы гипоаллергенны и безвредны для здоровья. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочки" РЖД).
В мае гендиректор ФПК Петр Иванов пообещал, что компания протестирует приятные запахи в вагонах уже в ближайшее время.
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"Для повышения качества услуг в двух составах фирменного поезда 747/748 "Невский экспресс" Федеральная пассажирская компания запустила пилотный проект по применению аромамаркетинга. На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации", — рассказали в ФПК.

Аромат распыляется по принципу холодной диффузии — на сегодняшний день это самая инновационная и передовая технология в области ароматизации. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.
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Для коридорных зон вагонов выбрали запах преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат предусмотрены свежие и легкие ароматы, дающие ощущение чистоты и свежести. "Продукция прошла согласование с Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам", — отметили в компании.
В ФПК намерены в течение двух месяцев предлагать пассажирам протестировать эту услугу и пройти онлайн-опрос, на основании которого будет решаться вопрос о применении ароматизации и в других поездах.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
Популярные комментарии
А я вообще не переношу искуственные ароматы, сразу начинает болеть голова и тошнить. То есть поездка в таком вагоне для меня станет либо нереальной, либо очень мучительной. А я не одна такая. Зачем тратить кучу денег на то, без чего прекрасно можно обойтись? Зачем "придавать ощущение чистоты" с помощью запахов, не лучше ли просто хорошо убирать вагоны? Или пойдем по пути средневековой Франции, будем забивать вонь от "немытости" искусственными ароматами?
5 июня, 10:38
ssvetoch71
1612006
Полностью согласна!!! Вот хочется спросить думали вообще о чем-нибудь эти люди. О том, что скопление народа и у каждого свои запахи, плюс еще принудительный запах. Аллергию у аллергика может вызвать безобидный запах свежего огурца, а уж синтетические запахи – это вообще песня!
5 июня, 13:58
Tamara Tomka
701005
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