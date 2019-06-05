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РИА Новости

Житель Хабаровского края 33 года прожил без паспорта

Вчера, 08:26
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Житель Хабаровского края прожил без документов до 33 лет, сообщило региональное УМВД.
Мужчина из села Известковое Амурского района обратился в полицию, чтобы получить документ, удостоверяющий личность. Оказалось, что его мать не сообщила о его рождении в орган ЗАГСа.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю 33-летний житель села Известкового Амурского района получил первый в жизни паспорт
33-летний житель села Известкового Амурского района получил первый в жизни паспорт
© Фото : пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
33-летний житель села Известкового Амурского района получил первый в жизни паспорт
Единственным сохранившимся "документом" стала запись в журнале роддома.
На основании этого суд постановил выдать ему свидетельство о рождении. После чего отдел по вопросам миграции за час оформил и выдал мужчине паспорт.
Паспорт гражданина СССР
27 декабря 2018, 10:38
В Чите женщина более четверти века жила по советскому паспорту
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