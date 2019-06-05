Житель Хабаровского края 33 года прожил без паспорта

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Житель Хабаровского края прожил без документов до 33 лет, сообщило региональное УМВД.

Мужчина из села Известковое Амурского района обратился в полицию, чтобы получить документ, удостоверяющий личность. Оказалось, что его мать не сообщила о его рождении в орган ЗАГСа.

© Фото : пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю 33-летний житель села Известкового Амурского района получил первый в жизни паспорт © Фото : пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю 33-летний житель села Известкового Амурского района получил первый в жизни паспорт

Единственным сохранившимся "документом" стала запись в журнале роддома.