Житель Хабаровского края 33 года прожил без паспорта

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Житель Хабаровского края прожил без документов до 33 лет, сообщило региональное УМВД.
Мужчина из села Известковое Амурского района обратился в полицию, чтобы получить документ, удостоверяющий личность. Оказалось, что его мать не сообщила о его рождении в орган ЗАГСа.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю 33-летний житель села Известкового Амурского района получил первый в жизни паспорт
© Фото : пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
33-летний житель села Известкового Амурского района получил первый в жизни паспорт
Единственным сохранившимся "документом" стала запись в журнале роддома.
На основании этого суд постановил выдать ему свидетельство о рождении. После чего отдел по вопросам миграции за час оформил и выдал мужчине паспорт.
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