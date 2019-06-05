В Салехарде выпал снег в первую неделю лета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде в первую неделю лета выпал снег, сообщил РИА Новости руководитель регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.
"Так ситуация складывается, что хорошие условия созданы для затягивания воздуха с севера, похолодание у нас", — сказал он.
1 июня 2018, 10:14Ямальский гидрометцентр назвал снег в первый день лета нормой
По словам Кошкина, снег в начале лета выпадает в Салехарде уже второй год подряд.
"И в прошлом году была та же ситуация. Она не совсем рядовая, но и назвать ее экстремальной сложно. Обычная ситуация, живем на Полярном круге, такая погода вполне возможна", — пояснил он.
Метеоролог добавил, что во второй половине дня осадки должны прекратиться, но сначала снег сменится дождем.
В прошлом году 1 июня в Салехарде также ознаменовалось снегопадом и сильным ветром, но и тогда в центре гидрометеорологии заявили, что это "вполне нормальное явление". Настоящее лето обычно приходит на Ямал ближе ко второй половине июня, поясняли в ведомстве.
Сильнейший снегопад накрыл столицу ЯНАО и соседний город Лабытнанги совсем недавно — 24 мая. Тогда в одном только Салехарде за сутки выпала двухмесячная норма осадков, а на улицы вышли 50 единиц спецтехники, которым не менее двух дней пришлось устранять последствия непогоды.