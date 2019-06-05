В Салехарде выпал снег в первую неделю лета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде в первую неделю лета выпал снег, сообщил РИА Новости руководитель регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

"Так ситуация складывается, что хорошие условия созданы для затягивания воздуха с севера, похолодание у нас", — сказал он.

По словам Кошкина, снег в начале лета выпадает в Салехарде уже второй год подряд.

"И в прошлом году была та же ситуация. Она не совсем рядовая, но и назвать ее экстремальной сложно. Обычная ситуация, живем на Полярном круге, такая погода вполне возможна", — пояснил он.

Метеоролог добавил, что во второй половине дня осадки должны прекратиться, но сначала снег сменится дождем.

В прошлом году 1 июня в Салехарде также ознаменовалось снегопадом и сильным ветром, но и тогда в центре гидрометеорологии заявили, что это "вполне нормальное явление". Настоящее лето обычно приходит на Ямал ближе ко второй половине июня, поясняли в ведомстве.