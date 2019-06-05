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РИА Новости

В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами

Вчера, 07:38
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Курортном районе Санкт-Петербурга локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
"В 06.50 объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информации о пострадавших не поступало. На складе по улице Красных Курсантов, 16 находились материалы для загородного строительства.
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