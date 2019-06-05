Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая.
В 12:06 по местному времени с платформы, расположенной в Желтом море, стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) с семью космическими аппаратами.
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"
Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
По данным национального космического управления Китая, ее обломки должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.
"Чанчжэн-11" — четырехступенчатая космическая ракета. Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников. С 2015 по 2019 год прошли шесть ее успешных пусков.
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