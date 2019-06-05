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РИА Новости

Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы

Вчера, 07:29
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© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"
ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая.
В 12:06 по местному времени с платформы, расположенной в Желтом море, стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) с семью космическими аппаратами.
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"
Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
По данным национального космического управления Китая, ее обломки должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.
"Чанчжэн-11" — четырехступенчатая космическая ракета. Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников. С 2015 по 2019 год прошли шесть ее успешных пусков.
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20 апреля, 03:35
В Китае рассказали о планах совместного с Россией изучения Луны
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КитайРИА Наука
Популярные комментарии
Китайская народная мудрость гласит: "Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть как Россия перестает быть космической державой".
5 июня, 08:51
no no
18300015
Рогозину новость лучше не показывать - таксы живее будут.
5 июня, 08:40
no no
9800110
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