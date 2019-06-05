Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы

Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019

© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11" Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая

В 12:06 по местному времени с платформы, расположенной в Желтом море, стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) с семью космическими аппаратами.

© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11" Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019 © Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11" Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019

По данным национального космического управления Китая, ее обломки должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.