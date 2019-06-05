В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. База данных ФБР, созданная для распознавания лиц, включает более 640 миллионов фотографий, говорится в докладе Главного контрольно-бюджетного управления при американском правительстве (GAO).

"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе. Отмечается, что данные актуальны на апрель 2019 года.

Согласно докладу, сейчас в распоряжении ФБР имеются как фотографии из собственной базы, полученные во время юридических процессов, так и фотографии, предоставляемые руководством штатов и федеральным правительством, например, фотографии с водительских удостоверений.