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РИА Новости

В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц

Вчера, 06:40
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© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. База данных ФБР, созданная для распознавания лиц, включает более 640 миллионов фотографий, говорится в докладе Главного контрольно-бюджетного управления при американском правительстве (GAO).
"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе. Отмечается, что данные актуальны на апрель 2019 года.
Согласно докладу, сейчас в распоряжении ФБР имеются как фотографии из собственной базы, полученные во время юридических процессов, так и фотографии, предоставляемые руководством штатов и федеральным правительством, например, фотографии с водительских удостоверений.
Вместе с тем, в докладе сообщается, что в мае 2016 года управление предложило минюсту США и ФБР улучшить прозрачность, безопасность и точность работы с личными данными людей, однако по состоянию на май 2019 года, ФБР так и не воспользовалось половиной из предложенных способов.
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