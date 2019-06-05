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РИА Новости

В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии

Вчера, 05:59
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Южную Корею беспокоит проявление признаков холодной войны XX века в Северо-Восточной Азии, и для разрядки ситуации власти проводят новую северную политику, сообщил член Национального собрания Республики Корея, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.
"Меня больше всего волнует вопрос, что в Северо-Восточной Азии начинает проявляться признаки прежней холодной войны 20 столетия, и это очень нас беспокоит. Мы знаем, что в этом регионе происходят блоковые усилия, это, например, стратегическое сотрудничество между РФ и Китаем, укрепление альянса США и Японии", - сказал Гиль.
Он отметил, что события в Северо-Восточной Азии заставляют опасаться, как бы "не началась новая вторая холодная война".

Мои усилия направлены на то, чтобы разрядить политическую ситуацию в Северо-Восточной Азии. Именно поэтому администрация нашей страны начала проводить новую северную политику, которая лежит в одной плоскости с новой восточной политикой администрации Путина. Я думаю, что результатом такого взаимодействия является наше взаимодействие в рамках Восточного экономического форума.

Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль в радиорубке Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Член Национального собрания Республики Корея
Сон Ён Гиль
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
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