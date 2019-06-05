В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Южную Корею беспокоит проявление признаков холодной войны XX века в Северо-Восточной Азии, и для разрядки ситуации власти проводят новую северную политику, сообщил член Национального собрания Республики Корея, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.

"Меня больше всего волнует вопрос, что в Северо-Восточной Азии начинает проявляться признаки прежней холодной войны 20 столетия, и это очень нас беспокоит. Мы знаем, что в этом регионе происходят блоковые усилия, это, например, стратегическое сотрудничество между РФ и Китаем, укрепление альянса США и Японии", - сказал Гиль.