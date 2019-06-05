Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы

"Русские уходят из Венесуэлы": американские СМИ вбросили очередную фальшивку Вашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.