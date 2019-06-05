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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы

05:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник, что совет по обороне и безопасности страны переходит на постоянный режим работы.
"(Решение принято), чтобы укрепить мир и продвинуться по части плана усиления институтов и постоянной обороны венесуэльской демократии. Венесуэльское государство должно вовремя, с революционной силой и выдержкой реагировать на необходимость защиты нашей родины, конституции и права на мир", - пояснил Мадуро свое решение перевести заседания совета в постоянный режим работы. Его выступление транслировалось в Twitter.
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"Русские уходят из Венесуэлы": американские СМИ вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.
Мадуро также еще раз заявил, что народ страны выступает за проведение досрочных выборов в Национальную ассамблею, которую пока контролирует оппозиция. Сейчас этот орган фактически отстранен от участия в политической жизни страны и заменен на лояльное Мадуро Национальное учредительное собрание, в руках которого сосредоточена вся полнота законодательной власти.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. Сама оппозиция не признает итогов выборов президента в 2018 году и требовала проведения досрочных выборов главы государства.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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